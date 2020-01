Netflix: Festhalten - Kurssprung möglich!

Aktien von Netflix haben in den letzten Jahren eine wahre Achterbahn zurückgelegt, ausgehend von den Höchstständen aus Sommer 2018 ging es zunächst auf 231,23 US-Dollar bis Dezember selben Jahres abwärts. Nur wenig später schoss das Papier in den Bereich von 386,00 US-Dollar aufwärts, konnte dieses Niveau aber nur bis Mitte letzten Jahres halten und rutschte anschließend wieder auf 252,28 US-Dollar ab. Seitdem herrscht jedoch ein intakter Aufwärtstrend und drückte Netflix zuletzt an die Hürde aus dem ersten Halbjahr 2019 um die 340,00 US-Dollar aufwärts. In der letzten charttechnischen Besprechung vom 30. Dezember 2019: „Netflix: Erst ab 340 USD wieder attraktiv!“ wurde auf einen möglichen Pullback hingewiesen, dieser scheint nach einem Rückläufer auf das Niveau von rund 321,00 US-Dollar und einem Doppelboden nun abgeschlossen zu sein, womit ein direkter Angriff auf die Hürde von 340,00 US-Dollar anstehen sollte.

Spekulative Positionierung jetzt möglich

Noch hält die Hürde um 340,00 US-Dollar, was sie verspricht. Ein sehr bald zu erwartender Kursanstieg darüber dürfte aber auch diesen Knoten letztendlich lösen und die im Juli gerissene Kurslücke zwischen 361,75 und 329,85 US-Dollar vielleicht in einem einzigen Anstieg schließen. Für diesen Fall können Investoren auf das bereits bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7LR6 setzen und dabei aus dem Stand heraus eine Rendite von bis zu 190 Prozent erzielen. Übergeordnetes Zielniveau stellen die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr um 386,00 US-Dollar dar. Solange jedoch die 340,00 US-Dollar unüberwunden bleiben, ist jeglicher Vorstoß noch rein spekulativ anzusehen. Ein Kursrutsch unter 321,00 US-Dollar würde hingegen einen erneuten Test der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich zwischen 310,00 und 315,00 US-Dollar forcieren. Tiefer darf es dabei jedoch nicht mehr gehen, weil sonst ein nachhaltiger Trendbruch und weitere Abgaben auf grob 270,00 US-Dollar erwartet werden müssten.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 338,00 // 340,00 // 351,77 // 361,75 // 371,34 // 373,68 US-Dollar Unterstützungen: 330,00 // 324,78 // 321,00 // 315,06 // 310,00 // 306,14 US-Dollar

Fazit

Vermutlich reicht ein nachhaltiger Anstieg der Netflix-Aktie bereits über das Niveau von 338,00 US-Dollar schon aus, damit ein weiterer Lauf zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 385,99 US-Dollar wahrscheinlich wird und für einen Long-Einstieg genutzt werden kann. Hierzu bietet sich das mit einem Hebel von 12,9ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7LR6 bestens an und birgt dabei eine Renditechance von bis zu 190 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber noch unter dem Niveau von 320,00 US-Dollar belassen werden. Als Anlagehorizont werden nur wenige Wochen veranschlagt, das vorgestellte Zertifikat dürfte beim Zieleinlauf um 6,77 Euro herum notieren. Die Verlustbegrenzung erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,88 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA7LR6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,29 - 2,31 Euro Emittent: Citi Basispreis: 312,9502 US-Dollar Basiswert: Netflix KO-Schwelle: 312,9502 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 335,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,77 Euro Hebel: 12,9 Kurschance: + 190 Prozent Börse Frankfurt

