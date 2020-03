Netflix Long: 73-Prozent-Chance!

Aktuell werden zur Eindämmung des Corona-Virus weltweit Großveranstaltungen abgesagt und die Leute bleiben tendenziell in ihren eigenen vier Wänden. Dies kommt dem weltweit größten Streamingdienst Netflix zugute. Der Streaming-Platzhirsch ist sowieso in einem äußerst wachstumsstarken Markt unterwegs und kann für das erste Quartal 2020 ein Gewinn pro Aktie von 1,66 US-Dollar prognostizieren. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 entspricht dies einer Steigerung von 118 %. In diesen Zahlen ist der „Corona-Effekt“ noch nicht enthalten. Weiters wird Netflix sein erwartetes 2020er KGV von 61,78 auf 31,81 in 2022 senken können, wenn die erwarteten Wachstumszahlen aufrechtzuerhalten sind. Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für die Wettbewerber aufzuholen.

Zum Chart

Die hohen KGVs verändern auch die Charakteristik der Kursentwicklung. Kommen bei den Marktakteuren Zweifel an den Wachstumsraten auf, kann der Kurs auch stark einbrechen. Trotz aller Risiken konnte der Aktienkurs von Netflix ein enormes Wachstum verzeichnen. Der Wert erreichte in diesem Umfeld Mitte 2018 das all time high. Ab Mitte 2018 veränderte sich die Kurscharakteristik in Richtung Seitwärtsmarkt mit zwei ausgeprägten Kurskorrekturen. Ende September 2019 konnte die zweite Korrektur abgeschlossen werden und der Kurs bildet danach einen bis heute gültigen Aufwärtstrend aus. Der Widerstand bei 384,75 US-Dollar wird aktuell wieder getestet. Kann dieser überwunden werden, ist auch ein neuerlicher Test des all time high bei 420 US-Dollar im Fokus, nachdem der Virus Netflix in die Hände spielt. Eine wichtige Unterstützung bildet nun die Marke von 342,64 US-Dollar.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 384,75 // 420,00 US-Dollar Unterstützungen: 342,64 // 316,41 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Netflix hat den Widerstand bei 385 US-Dollar im Visier. Die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte Netflix mehr Wachstum verleihen.

Der Mini Future Long (WKN JM64A8) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 7,15 von einem steigenden Kurs der Netflix-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 30,71 US-Dollar (8 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 353,10 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,21 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 420,00 US-Dollar liegen (0,81 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JM64A8 Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,48- 0,49 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 329,85 US-Dollar Basiswert: Netflix KO-Schwelle: 351,40 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 382,01 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,81 Euro Hebel: 7,15 Kurschance: + 73 Prozent Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.