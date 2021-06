NETFLIX - Wohin geht die Reise?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 492,600 $ (NASDAQ)

Das Unternehmen kommt am 20. Juli mit seinem Zahlenwerk für das zweite Quartal. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie im Vorfeld einzustufen?

Das Momentum ist weg

Nach der Kursverdopplung seit dem "Corona-Tief" vom Frühjahr 2020 ist das Aufwärtsmomentum komplett abhanden gekommen, mittlerweile notiert die Aktie sogar in einem kurzfristigen Abwärtstrend im Tageschart, seit der jüngsten Analyse von Anfang Mai bekommen die Bullen nicht mehr wirklich etwas auf die Beine.

Würde die Aktie lediglich im Rahmen einer normalen Korrektur an das 38,2 % Retracement der vorherigen Aufwärtswelle zurücksetzen, würde das Abwärtspotenzial in den Bereich um 462 USD bedeuten. Die charttechnischen Strukturen sind hier kurzfristig bärisch, Im Bereich der psychologisch wichtigen 500er Marke notieren auch noch EMA50 und EMA200 im Tageschart - in den vergangenen Wochen eine Nummer zu groß für die Bullen.

Fazit: Der Weg des geringsten Widerstands ist kurzfristig weiter südwärts in den unteren 460er Bereich, so lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 504 USD gelingt. In dem Falle besteht Erholungpotenzial an die Abwärtstrendlinie im Tageschart, bis dahin dominieren jedoch vorerst weiter die Abwärtsrisiken.

Netflix Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)