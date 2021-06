Nettozuwanderung nach Deutschland ebbt das fünfte Jahr in Folge ab

Berlin (Reuters) - Die Nettozuwanderung nach Deutschland ist im Corona-Jahr 2020 das fünfte Mal in Folge gesunken.

Im vergangenen Jahr zogen rund 220.000 Personen mehr nach Deutschland als wegzogen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dieser sogenannte Wanderungsüberschuss fiel damit deutlich geringer aus als 2019 mit rund 327.000. "Die Nettozuwanderung über die Grenzen Deutschlands ging damit im fünften Jahr in Folge zurück." 2020 gab es rund 1,187 (2019: 1,559) Millionen Zuzüge und 966.000 (2019: 1,232 Millionen) Fortzüge über die Grenzen Deutschlands. Damit zogen rund 24 Prozent weniger Personen zu und 22 Prozent weniger Personen fort als 2019. "Dieser starke Rückgang an registrierten Wanderungen über die Grenzen Deutschlands fällt überwiegend in den Zeitraum von März bis Dezember 2020, in dem weltweit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie existierten."

Restriktionen bei den Reisemöglichkeiten und wirtschaftliche Gründe, die eine geplante Zu- oder Abwanderung verhindert oder verschoben haben, könnten den Statistikern zufolge einen Effekt auf die Gesamtzahl der registrierten Zu- und Fortzüge gehabt haben.