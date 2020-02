Neu Delhi wählt neues Parlament - Modis Partei mit geringen Chancen

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Neu Delhi hat am Samstag die Wahl eines neuen Regionalparlaments der indischen Hauptstadt begonnen. Die hindu-nationalistische Partei (BJP) von Premierminister Narendra Modi hat in der Metropole einen schweren Stand; bei der letzten Wahl vor fünf Jahren hatte die Antikorruptionspartei AAP 67 der 70 Direktwahlmandate gewonnen.

Rund 14,7 Millionen Wahlberechtigte durften laut Wahlkommission ihre Stimme abgeben. Um die 70 Sitze bewerben sich 672 Kandidaten. Das Wahlergebnis wird am Dienstag erwartet.

Als Partei des kleinen Mannes setzte die AAP unter Arvind Kejriwal im Wahlkampf vor allem auf eine Verbesserung von Bildung und Gesundheitsversorgung in der Hauptstadt. Bei sozial benachteiligten Bürgern ist sie auch für die kostenlose Bereitstellung von Wasser und Bustickets sowie eine subventionierte Stromversorgung beliebt.

Modis BJP setzt dagegen auf einen starken Nationalismus. Sie stand jüngst wegen eines Gesetzes in der Kritik, das illegal eingereisten Migranten aus den drei mehrheitlich muslimischen Nachbarländern Bangladesch, Pakistan und Afghanistan die Einbürgerung erleichtert, sofern sie keine Muslime sind. Seit Wochen gibt es in Indien dagegen Demonstrationen - entweder, weil das Gesetz als Diskriminierung von Muslimen gesehen wird, oder, weil eine starke Einwanderung befürchtet wird. Die BJP war zuletzt 1998 im Hauptstadtterritorium Neu Delhi an der Macht.

Jüngsten Umfragen zufolge kann die AAP mit mehr als 50 Sitzen rechnen. Die BJP käme auf etwa 15 Sitze und die Kongresspartei INC abgeschlagen auf den dritten Platz./sid/DP/zb