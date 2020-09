Neue Anleger-Generation muss Nerven bewahren

Die neue Anleger-Generation nimmt via App am Markt teil. Gerade jetzt bei der laufenden Korrektur gilt es nicht nervös zu werden und sich abzusichern, sonst könnte der Abwärtstrend ganz schnell Fahrt aufnehmen. Weshalb der Dax sich dennoch im US-Präsidentschaftswahljahr erwartungsgemäß verhält und ob der November steigende Kurse oder doch die 10.000 Punkte-Marke bereit hält, erfahren Sie in diesem Interview mit Jochen Stanzl.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008