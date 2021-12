Neue Bundesregierung will Instrumente für Rechtsstaatlichkeit nutzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neue Bundesregierung setzt im Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn auf Druck durch mögliche finanzielle Sanktionen. Bei den möglichen Instrumenten gehe es auch um Haushaltsfragen und Corona-Hilfen, sagte Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) am Dienstag am Rande von EU-Beratungen in Brüssel. Um Fortschritte zu erzielen, müsse man sehen, wie diese Instrumente weiterentwickelt werden könnten. Zugleich gelte es, mit Polen und Ungarn im Dialog zu bleiben.

Ein neues, aber bislang nicht angewendetes Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der EU sieht vor, dass Mitgliedsländern Mittel aus dem Gemeinschaftsbudget gekürzt werden können, wenn wegen Rechtsstaatsverstößen Missbrauch droht. Kritiker werfen sowohl der ungarischen als auch der polnischen Regierung vor, die Justiz entgegen den EU-Standards zu beeinflussen. Beide weisen die Vorwürfe zurück und haben vor dem EuGH gegen das neue Verfahren geklagt. Sie argumentieren, dass der sogenannte Konditionalitätsmechanismus nicht mit geltendem EU-Recht vereinbar ist./aha/DP/stk