Neue Chance bei dieser US-Chipaktie

"Gelingt das Comeback?" fragte ich in der September-Analyse der Aktie von NXP Semiconductor. Doch die Bullen nutzten ihre Chance nicht. Einmal mehr prallte der Chiptitel an der Widerstandszone um 215 USD ab und arbeitete das Alternativszenario eines Rücksetzers an die untere Begrenzung der großen Range bei 182,30 USD ab. Dort meldeten sich aber die Käufer wieder zurück und leiteten eine Erholung ein.

Erst am EMA50 konterten die Verkäufer, schafften es aber nicht, den Wert direkt auf weitere Tiefs zu drücken. Das zuletzt entstandene höhere Tief kann als erster Baustein in Richtung einer neuen Aufwärtsbewegung gesehen werden. Der zweite Baustein wäre es nun, auch höhere Hochs zu markieren, wobei neben dem EMA50 bei rund 200,40 USD vor allen Dingen der kurzfristige Abwärtstrend und eine Kurslücke im Chart bei 205,95 USD als mögliche Widerstände wie zugleich Ziele warten. Bleiben die Bullen am Ball und knacken diese Chartdeckel auf, wären auch Kurse um 215 USD wieder vorstellbar.

Unterhalb des Wochentiefs bei 190,84 USD hätten die Käufer ihre Chance dagegen erneut vertan und ein weiteres Abrutschen in Richtung 182,30 USD wäre zu befürchten. Hält diese Unterstützung im x-ten Anlauf nicht, wäre ein deutliches Verkaufssignal aktiviert, welches Kursabgaben in Richtung 140 USD nach sich ziehen könnte.

Wichtiger Hinweis: Am 1. November, voraussichtlich nach US-Börsenschluss, wird NXP Quartalszahlen veröffentlichen. Wer dieses Eventrisiko nicht eingehen möchte, wartet mit einem Einstieg lieber noch einige Tage ab.

Fazit: Die NXP-Aktie erwies sich zuletzt als sehr zickig. Neue Allzeithochs brachten keinen neuen Trend mit sich, auch gute Ansätze im September verpufften. Ausgehend von der unteren Rangebegrenzung bei 182,30 USD könnte nun eine neue mittelfristige Aufwärtsbewegung gestartet sein. Die Auflösung der Chartstrukturen, bullisch wie bärisch, ist in der kommenden Woche zu erwarten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,61 10,92 11,71 Ergebnis je Aktie in USD 0,18 10,32 11,44 Gewinnwachstum 5.633,33 % 10,85 % KGV 1.102 19 17 KUV 6,1 4,8 4,5 PEG 0,0 1,6 Dividende je Aktie in USD 1,50 2,25 2,35 Dividendenrendite 0,76 % 1,13 % 1,19 % *e = erwartet

NXP-Semiconductors-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)