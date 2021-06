Neue Daten zeigen zwischen Publishern, Marken und Verbrauchern ein ungenutztes Potenzial von 30 Milliarden USD für Streaming-Werbung auf

Der erste Bericht „State of Streaming Advertising“ (Status der Werbung-Streaming) von Conviva skizziert künftige Vorgehensmöglichkeiten zur Verbesserung der Planung von Werbung, der Messung, des Datenschutzes und der Qualität

Conviva, die Intelligenz-Cloud für Streaming-Medien veröffentlichte heute ihren eröffnenden Bericht State of Streaming Advertising, der die bestehenden großen Divergenzen dazwischen aufzeigt, wie Publisher, Käufer und Verbraucher gestreamte Werbung wahrnehmen, und was dies für die Zukunft der viele Milliarden Dollar ausmachenden Branche der Streaming-Werbung bedeutet. Während beispielsweise 69 % der Verkäufer glauben, die Qualität der Werbung beim Streaming sei ebenso gut wie die bei linearem Fernsehen, empfinden dies bei der Gruppe der Käufer lediglich etwas mehr als die Hälfte (55 %) ähnlich, und von der Gruppe der Verbraucher stimmen dem nur etwa ein Drittel (35 %) zu.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006274/de/

Conviva's State of Streaming Advertising 2021 (Graphic: Business Wire)

„Im Rahmen des Streaming besteht die Chance, den Verbrauchern hochqualitative Kreativelemente zu bieten, doch müssen wir analysierend bewerten, wie und wann wir sie erreichen sollten“, sagte Scott McDonald, President und CEO der Advertising Research Foundation (ARF). „Es ist an der Zeit, sich von der simplen 1:1-Ausrichtung abzuwenden und nach vorn zu schauen – mit wachsender Berücksichtigung von Datenschutzbedenken und der Herausforderung, diese Kampagnen zu skalieren, wie auch Überlegungen dazu, wie wir Werbeschaltungen den Inhalten anpassen können, die dem Publikum gefallen und denen sie trauen.“

Convivas in Partnerschaft mit Dynata durchgeführte Untersuchung, erläutert inwiefern die Branche der Streaming-Werbung den Anschluss verloren hat, einschließlich der gezielten Ausrichtung, der Messung und der Qualität. Zu den Haupterkenntnissen gehört:



Bessere Daten und gezielte Publikumsausrichtung wird zu Monetisierung führen Fast drei Viertel der Verkäufer waren überzeugt, dass das jeweilige Streaming-Inventar in ein programmatisches Ökosystem gelenkt werden kann und dass für Direktkäufe wirksam auf bestimmte Publikumsarten beziehungsweise Haushalte abgezielt werden kann – doch weniger als die Hälfte der Käufer stimmte dem zu. Darüber hinaus meinten 70 % der Verkäufer – doch lediglich 39 % der Käufer – sie verfügten über die zur Durchführung von Kampagnen beim Streaming erforderlichen Daten.





Quality of Experience (QoE) ist für Streaming-Werbung ebenso wichtig wie sie für die Inhalte ist 54 % der Zuschauer geben an, sie verließen den Stream, wenn eine Werbeschaltung völlig versagt oder zu lange zum Laden benötigt, und 59 % sind der Meinung, es gäbe während ein und derselben Pause oder Episode jeweils zu viele sich wiederholende Streaming-Werbeschaltungen. Nur 36 % der Zuschauer waren allgemein mit der Werbung beim Streaming zufrieden.





Werbungtreibende im Bereich Streaming müssen das Vertrauen der Verbraucher gewinnen Weniger als ein Drittel der Verbraucher vertraut darauf, dass die Werbungtreibenden und Publisher im Bereich Streaming den Datenschutz respektieren, doch 69 % der Käufer von Streaming-Werbung und 75 % der Verkäufer geben an, sie berücksichtigten die Datenschutzgesetze, wenn sie Werbestrategien erstellen und Werbeschaltungen verkaufen.





Den Verkäufern muss der Wirksamkeitsgrad von Messungen vermittelt werden Nahezu 80 % der Verkäufer denken, dass das Messen der Wirksamkeit von Kampagnen beim Smart-TV schwieriger ist als bei anderen Videoplattformen, doch nur 19 % der Käufer stimmen dem zu. In ähnlicher Weise empfinden 70 % der Verkäufer Pixel und Adserver als zu beschränkt, um weit reichende werbungsbezogene Messungen für Streaming liefern zu können, während von den Käufern nur 26 % dies so empfinden.



„91 % der Weltbevölkerung streamt aktiv, und die Verbraucher verbringen 47 % der Zeit, in der sie fernsehen, auf Streaming-Plattformen“, sagte Keith Zubchevich, CEO von Conviva. „Und trotzdem entfallen laut PwC auf Streaming-Werbung weniger als 10 % der gesamten Ausgaben für Fernsehwerbung. Diese Bresche zwischen den möglichen und den tatsächlichen Werbeumsätzen steht für ein Potenzial von mindestens 30 Milliarden USD, das erzielbar wäre, wenn die Publisher die für die Umsatzsteigerung erforderlichen Ausrichtungstechniken und Messungen bereitstellten. Für die Branche ist es unbedingt nötig, zu verstehen, was die Käufer dazu motivieren kann, ihre Werbeausgaben zum Streaming umzulenken, und was die Zuschauer motivieren kann, Streaming-Werbung zu betrachten.“

Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden: www.conviva.com/research/state-of-streaming-advertising-2021

Methodik

Die Daten für diesen Bericht wurden durch von Dynata durchgeführte Untersuchungen gesammelt und durch Daten ergänzt, die von Convivas proprietärer Stream Sensor™-Technologie erfasst wurden, welche derzeit in 3,3 Milliarden Anwendungen für Video-Streaming integriert ist. Gemessen wurden über 500 Millionen Einzelzuschauer, die sich im Jahr 180 Milliarden Streams ansahen, sowie 1,8 Billionen Echtzeittransaktionen pro Tag in mehr als 180 Ländern. Dynata befragte zwei Gruppen zwischen dem 17. Februar und dem 15. April 2021. Die erste Gruppe bestand aus 1.944 Verbrauchern, die über 18 Jahre alt sind und Fernseh- oder Videoinhalte per Internet-Streaming betrachten. Die zweite Gruppe bestand aus 608 Käufern und Verkäufern von Werbung im B2B-Bereich, die über 18 Jahre alt und vollzeit- oder teilzeitbeschäftigt sind.

Über Conviva

Conviva ist die Intelligenz-Cloud zum Streamen von Medien. Angetrieben von unserem patentierten Stream Sensor™ und StreamID™ ermöglicht unsere Echtzeit-Plattform Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben, Technik- und Kundenbetreuungsteams den Aufbau, die Einbindung und Monetarisierung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten vom Streamen von Medien zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 2 Billionen Streaming-Daten-Ereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen einzigartige Betrachter, die 180 Milliarden Streams pro Jahr über 3,3 Milliarden Anwendungen auf Geräten sehen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können – jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006274/de/

Paula Winkel

pr@conviva.com