Neue Daten zur Luftqualität - Gibt es Corona-Effekte?

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellt am Dienstag (10.00) neue Daten zur Luftqualität in Deutschland für das vergangene Jahr vor. Die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid (NO2) aus Diesel-Abgaben war zuletzt deutlich gesunken. Im Jahresmittel 2019 wurde der EU-Grenzwert in 25 Städten überschritten, nachdem es 2018 noch 57 Städte gewesen waren. Im Blick steht auch die Belastung mit Feinstaub. Einen besonderen Fokus legten die Experten des Umweltbundesamts außerdem darauf, welche Effekte die Corona-Pandemie auf den Schadstoffausstoß im Verkehr und anderen Bereichen hatte - vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr 2020./sam/DP/fba