Neue DAX-Woche mit deutlich mehr Vola

Die Gewinnmitnahmen vom Freitag gingen weiter

Aus der Vorbörse heraus war zum Wochenstart noch keine Entscheidung erfolgt. Der DAX startete nahezu unverändert und hielt zudem wenig Nachrichten aus den Unternehmen bereit. Dies ergründeten wir am Morgen mit unserem Händler im Interview:

Zunächst konnte er sich über die Hochs vom Freitag bewegen und fast punktgenau die Kurslücke vom Donnerstag schliessen. Doch bis zu einem neuen Rekordhoch reichte die Dynamik nicht aus.

Im Laufe des Vormittags fiel der Index sogar unter das Freitagstief auf genau das Tief vom Mittwoch. Dort prallte der Index entsprechend ab und vollzog zum Handelsende wieder eine Gegenbewegung.

Getragen wurden diese Strecken von Umschichtungen, die vor allem nach der sehr starken Woche an der Wall Street an der Tagesordnung stehen. Es war die stärkste Woche seit dem Jahr 2015 mit täglichen neuen Rekordhochs.

Der DAX verdoppelte damit seine Bandbreite zwischen Tiefst- und Höchstkurs. Folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 14.504,49 Tageshoch 14.572,24 Tagestief 14.409,35 Vortageskurs 14.502,39 Schlusskurs 14.461,42

Die Gewinnserie der letzten Tage ist damit nicht nur gebrochen, sondern eine ausgiebigere Konsolidierung angelaufen. Vom Rekordhoch sind wir zwar nur 130 Punkte entfernt, es scheint jedoch am Markt die Suche nach weiteren Impulsen vollzogen zu werden und damit eine erst einmal abwartende Haltung eingetreten zu sein.

Dies signalisiert der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange:

Der Dow Jones erholte sich nachbörslich um rund 200 Punkte vom Tagestief. Wegen der Zeitumstellung findet der Handel in New York heute nur bis 21.00 Uhr statt.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Der Ausbruch der Telekom-Aktie zur Wochenmitte setzte sich auch heute fort. Stärker zulegen konnte nur die Infineon-Aktie, welche weiter von hoher Chipnachfrage weltweit profitiert.

Tagesgewinner waren die Papiere von Volkswagen. Wie schon am Mittag von Andreas Bernstein berichtet, hat das Unternehmen zahlreiche Kooperationen geschlossen und möchte bis 2030 insgesamt mindestens 6 Batteriefabriken in Europa erreichten:

Als Partner für diese Gigafabriken gelten BP, Iberdrola und Enel. Diese Batteriezellfabriken sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt eine Kapazität von 240 GWH haben. Ein Netz für die Ladungen unterwegs ist dann der nächste Schritt zur Elektrifizierung der Autoflotte.

In dieser Richtung werden auch die Konkurrenten aktiver. Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer strebt sogar den vorzeitigen Abschied vom Verbrennungsmotor an und der Daimler-Konkurrent BMW möchte in der kommenden Woche das Absatzziel für Elektroautos noch weiter erhöhen. Dies kam insgesamt bei der Branche gut an.

Verlierer waren heute die Adidas, BASF und Covestro ohne weitere Meldungen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Nun sieht man im mittelfristigen Chartbild die Konsolidierung des DAX deutlicher. War am Freitag nur eine kleine Kerze zu sehen, ist nun etwas mehr Dynamik auf der Unterseite am Markt zu spüren gewesen. Wir haben dies hier eingekreist:

Muss man sich bereits mehr Sorgen machen oder ist dies eine normale Korrektur? darüber sprechen wir am Dienstagmorgen wieder mit Daniel Saurenz von Feingold Research im Interview.

Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

