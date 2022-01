Neue diplomatische Offensive soll Fronten in Ukraine-Krise aufweichen

Moskau/Kiew/Berlin (Reuters) - Im Konflikt um die Ukraine warnt Russland den Westen vor der Lieferung von Waffen an die ehemalige Sowjet-Republik.

Die Sicherheitslage in Europa sei "kritisch", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch in Moskau laut russischer Nachrichtenagentur Interfax. Daher sollte der Westen keine Waffen an die Ukraine liefern. US-Außenminister Antony Blinken betonte dagegen bei einem Besuch in Kiew die Entschlossenheit der Supermacht, die Ukraine im Konflikt mit Russland zu unterstützen. Erneut aufeinanderprallen werden die unterschiedlichen Positionen bei einem Treffen Blinkens mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Genf.

Blinken will am Donnerstag zunächst nach Berlin weiterreisen, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock das weitere Vorgehen im Umgang mit Russland zu besprechen. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens werden in Berlin erwartet. In Kiew warnte Blinken, der Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine gebe Präsident Wladimir Putin die Möglichkeit, sehr schnell weitere aggressive Handlungen vorzunehmen. Er hoffe, dass sein geplantes Treffen mit Lawrow die diplomatischen Kanäle offen halte. Russland habe bislang aber trotz aller diplomatischer Bemühungen das Gegenteil einer Deeskalation verfolgt.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz mahnte Russland, für eine Deeskalation an der Grenze zur Ukraine zu sorgen. "Die russische Seite weiß um unsere Entschlossenheit", sagte Scholz in einer Rede auf dem virtuellen Davos-Treffen des Weltwirtschaftsforums. "Ich hoffe, ihr ist auch bewusst, dass der Nutzen von Kooperation deutlich höher ist als der Preis weiterer Konfrontation." Scholz betonte: "Aber nach Jahren wachsender Spannungen ist Schweigen keine vernünftige Option." Er bekräftigte das klare Bekenntnis zur territorialen Unversehrtheit der Ukraine. Es müsse die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren.

Dennoch gibt es zunehmend Rufe nach Waffenlieferungen für die Ukraine. Baerbock hatte dies bei einem Besuch in Kiew am Montag erneut ausgeschlossen. Großbritannien hat nach eigenen Angaben bereits damit begonnen, dem osteuropäischen Land Panzerabwehr-Waffen zur Verfügung zu stellen. Auch die USA haben der Regierung in Kiew weitere militärische Unterstützung zugesagt. Aus der FDP werden Stimmen lauter, die ein aktiveres Vorgehen der Bundesregierung fordern. Die Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprach sich dafür aus, die Position zu Waffenlieferungen zu überdenken. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai äußerte sich in einem "Welt"-Interview ähnlich.

"DIE SICHERHEIT AUF UNSEREM KONTINENT IST UNTEILBAR"

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mahnte, Europa dürfe bei der Lösung der Ukraine-Krise nicht an der Seitenlinie stehen. Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg warb er für eine neue Stabilitäts- und Sicherheitspolitik in Europa, die auch mit Russland diskutiert werden müsse. Es gebe derzeit Destabilisierungs-Versuche auf dem Kontinent, sagte Macron bei der Vorstellung des Programms der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Europa wolle eine politische Antwort auf den Konflikt um die Ukraine finden. "Die Sicherheit auf unserem Kontinent ist unteilbar." Europa müsse sich selbst in eine Position bringen, die sicherstelle, dass es respektiert werde.

Über den weiteren Kurs in der Ukraine-Krise verhandelt Russland derzeit vor allem mit den USA. Deutschland und Frankreich sind bemüht, den sogenannten Normandie-Prozess wieder in Gang zu bringen, in dem beide EU-Staaten zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Erwartet wird, dass dies auch Gegenstand der Beratungen Bearbocks mit ihren Kollegen aus den USA, Frankreich und Großbritannien am Donnerstag in Berlin sein wird.

