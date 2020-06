Neue Funktion in Vault PromoMats zur Beschleunigung der Zusammenstellung von Werbematerialien für die Einreichung bei der FDA

Veeva macht es für Marketing-Teams schneller und einfacher, elektronische Einreichungen für Produkte mit beschleunigter Zulassung vorzubereiten

Veeva Systems (NYSE:VEEV) kündigte heute beim Veeva Summit Online eine neue Funktion in Veeva Vault PromoMats an, mit der die digitale Einreichung von Werbematerialien für Produkte mit beschleunigter Zulassung schneller erfolgen kann. Vault PromoMats wird automatisch einreichungsfertige Formulare generieren, um die Zusammenstellung von Werbematerialien zu vereinfachen, die per eCTD (Electronic Common Technical Document) an die U.S. Food and Drug Administration (FDA) gesendet werden sollen. Marketing-Teams können den Zeitaufwand für die Vorbereitung von Inhalten in einem konformen digitalen Format und deren Aufbereitung für die Einreichung bei der FDA reduzieren.

„Veeva hilft der Biowissenschaft, den sich ständig weiterentwickelnden Regulierungen einen Schritt voraus zu sein und den Übergang zur Digitalisierung zu beschleunigen“, sagte Pooja Ojala, Vizepräsidentin für kommerzielle Inhalte bei Veeva. „Veeva Vault PromoMats ermöglicht es Marketing-Teams, digitale Einreichungen schneller und einfacher zu erstellen und gleichzeitig die Einhaltung der staatlichen Auflagen zu gewährleisten.“

Im vergangenen Jahr hat die FDA eine Anleitung zur elektronischen Einreichung via eCTD für Postmarketing- und Produkte mit beschleunigter Zulassung fertiggestellt. Veeva ermöglicht es den Kunden, die bald ablaufende Frist der FDA im Juni 2021 einzuhalten, die die elektronische Einreichung von Werbematerialien zur Pflicht macht.

Vault PromoMats automatisiert die Vorbereitung von einreichungsreifen Inhalten, um es den Marketing-Teams zu ermöglichen, Websites, E-Mails und andere Inhalte für die FDA-Prüfung schneller und einfacher zusammenzustellen. Die automatische Verknüpfung von Werbematerialien mit entsprechenden Referenzen vereinfacht die Erstellung eines Pakets, das mit den eCTD-Datenanforderungen konsistent ist. Mithilfe von Formularvorlagen können Kunden einen Ordner mit relevanten Dokumenten in der richtigen Struktur und im richtigen Namensformat für eine schnellere Einreichung bei den Gesundheitsbehörden erstellen.

In weiteren Meldungen kündigte Veeva heute Veeva Link für KAM an, eine neue Lösung, die kaufmännischen und medizinischen Teams genaue Kundendaten und Echtzeit-Einblicke für das Key Account Management bietet. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung, um mehr zu erfahren.

Vault PromoMats ist eine fortschrittliche Anwendung, die digitales Asset-Management mit medizinischer, rechtlicher und behördlicher Überprüfung kombiniert, um die globale Wiederverwendung von Werbematerialien zu verbessern und die Compliance von der Inhaltserstellung bis zur Verteilung zu gewährleisten. Die neue Funktion zur Generierung von einreichungsfertigen Formularen für Produkte mit beschleunigter Zulassung soll ab Dezember 2020 verfügbar sein.

Erfahren Sie auf dem Veeva Summit Online vom 9. bis 10. Juni, wie Vault PromoMats es Marketing-Teams ermöglicht, den Zeitaufwand und Fehler bei der Erstellung digitaler Einreichungen zu reduzieren. Die Veranstaltung ist nur für Fachkräfte der Biowissenschaftsbranche zugänglich. Registrieren Sie sich unter veeva.com/Summit für die virtuelle Veranstaltung und die On-Demand-Sitzungen.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 875 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

