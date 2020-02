Neue Money, Markets & Machines Episode: Risiko & Rendite

Es gibt Börsenregeln, die können Anleger im Schlaf aufsagen. „Je höher das Risiko, desto höher die Renditechance“ ist so ein Grundsatz. Er scheint fast ein Naturgesetz zu sein. Denn wenn mit risikoreichen Wertpapieren auf Dauer nicht mehr Rendite zu erzielen wäre - warum sollte dann überhaupt jemand mehr Risiko eingehen? Trotzdem: Die klassische Regel gilt an der Börse nicht immer. Manchmal stimmt sogar das Gegenteil, und risikoarme Aktien versprechen eine bessere Wertentwicklung als risikoreiche. Wie man solche Phasen erkennt und wie man als Anleger davon profitieren kann, erklärt Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, in der neuen Podcast-Folge.





