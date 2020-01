Neue Money, Markets & Machines Episode: Venture Capital

„Für Firmengründer waren die Zeiten nie besser”, sagt Rainer Maerkle, Partner bei der Venture-Capital-Gesellschaft HV Holtzbrinck Ventures. Das gilt für ihn selbst dann, wenn das Wachstum der Weltwirtschaft weiter abflauen sollte. Warum das so ist, in welchen Bereichen deutsche Jungunternehmer besonders innovativ sind und wie sich der Markt für Risikokapital entwickelt, darüber spricht Maerkle in unserem Podcast.





Jetzt anhören









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.