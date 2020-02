Neue Money, Markets & Machines Episode: Wird Diversifikation überschätzt?

Diversifikation - also die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Wertpapiere, Regionen und Branchen - gilt als eine Art Wundermittel beim Geldanlegen. Ganz falsch ist das nicht, denn durch Diversifikation kann der Anleger das Risiko in seinem Depot reduzieren, ohne dass die erwartete Rendite sinkt. Trotzdem hat die Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt: Selbst global diversifizierte Portfolios können in einer Börsenkrise heftig einbrechen. Wird Diversifikation also überschätzt?





