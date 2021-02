Neue Olympia-Chefin hält an Austragung der Spiele in Tokio fest

Tokio (Reuters) - Die neue Chefin der Olympia-Organisation in Tokio hält an der Austragung der Spiele in diesem Sommer fest.

Sie verstehe zwar die große Besorgnis, eine solche Großveranstaltung in Zeiten einer Pandemie stattfinden zu lassen, sagte Seiko Hashimoto am Donnerstag. Sie werde aber weiter daran arbeiten, sichere Olympische Spiele zu organisieren. "Als jemand mit eigenem Hintergrund als Athletin werde ich dafür sorgen, dass die Spiele sicher werden für Athleten und Bürger", sagte die 56-Jährige, die als Eisschnellläuferin und Bahnradfahrerin an vier Winter- und drei Sommerspielen teilnahm.

Seit 2019 gehörte Hashimoto dem Kabinett an, gab aber ihren Posten als Ministerin ab, um zur Chef-Organisatorin der Spiele ernannt zu werden. Der bisherige Amtsinhaber, der 83-jährige Yoshiro Mori, hatte wegen sexistischer Äußerungen abtreten müssen. Er hatte in einer Sitzung des Olympia-Komitees gesagt, Frauen redeten zu viel. Umfragen in Japan zufolge sind konstant mehr als 80 Prozent der Menschen dagegen, die Olympischen Spiele in der Pandemie stattfinden zu lassen. Die ursprünglich für 2020 geplanten Sommerspiele in Tokio waren wegen der Coronavirus-Pandemie bereits auf dieses Jahr verschoben worden.