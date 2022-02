Neue ProSieben-Show 'Lucky Stars' startet am 8. März

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die neue Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" wird bei ProSieben ab 8. März dienstags laufen. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Fünf Prominente geben sich in der Sendung alle Mühe, damit eine Kandidatin oder ein Kandidat am Ende bis zu 200 000 Euro kassieren kann. In fünf Quizrunden wird das Geld erspielt. In fünf Challenges wird der gewonnene Betrag jeweils verdoppelt. Im Finale wird die Gewinnsumme in fünf Teile aufgeteilt. Und in fünf Aufgaben im Finale geht es um alles oder nichts, wie ProSieben erläuterte.

Die Kandidatin oder der Kandidat darf darüber entscheiden, welcher "Lucky Star" in welcher Runde antritt - und legt das Glück somit komplett in die Hände der Promis. Moderiert wird "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" von Christian Düren. Prominente Unterstützung kommt unter anderem von Model Lilly Becker, TV-Moderatorin Charlotte Würdig, Sportreporter Marcel Reif und Comedian Wigald Boning./bok/DP/eas