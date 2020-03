NEUE STAYHIGH- UND STAYLOW-OPTIONSSCHEINE AUF ALLIANZ SE Die Société Générale hat ihr Produktangebot an StayHigh– als auch StayLow-Optionsscheinen auf die Aktie der Allianz SE erneuert. Mit diesen Optionsscheinen haben Anleger die Chance, auf seitwärts tendierende bis leicht steigende (StayHigh-) oder leicht fallende (StayLow-Optionsscheine) Kurse zu setzen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger eine Auszahlung in Höhe von 10,00 EUR, sofern die Barriere während des Beobachtungszeitraumes nicht berührt oder durchbrochen wurde. Insgesamt umfasst das Angebot an StayHigh- und StayLow-Optionsscheinen aktuell 37 Produkte auf die Allianz SE. Auch in dieser Woche ist das als COVID-19 bezeichnete neuartige Virus das beherrschende Thema an den Märkten. Seit der Ankündigung Italiens, zunächst nur den Norden und anschließend das gesamte Land zur Sperrzone zu erklären, ist das Virus nun endgültig in Europa angekommen und schickte den DAX in der Vorwoche um über 20% in die Tiefe. In der Zwischenzeit zogen weitere europäische Länder wie Österreich und Frankreich nach und sorgten mit ihren Maßnahmen ebenfalls für massive Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens. Auch in Deutschland wurden innerhalb der letzten Woche mehrere Maßnahmen beschlossen, die nicht nur den Alltag vieler Menschen sondern auch das wirtschaftliche Leben für die nächsten Wochen und Monate nachhaltig beeinflussen werden. Neben den unmittelbaren konjunkturellen und damit einhergehenden fiskalpolitischen Auswirkungen warnen Ökonomen derzeit besonders vor den dadurch wachsenden Kreditrisiken. Neben den Banken, die seit der vergangenen Woche mehr als 30% an Wert verloren, rücken zusehends auch die Versicherer in den Blickpunkt der Anleger. Zwar attestieren die internationalen Ratingagenturen den Kreditportfolien der großen europäischen Versicherer solide Ratings; die negativen Erfahrungen durch Kreditausfälle zur Zeit der Finanzkrise sorgen dennoch für eine anhaltende Zurückhaltung bei den Versicherungstiteln. So ging es unter anderem für die Aktien der Allianz SE in den vergangenen eineinhalb Handelswochen in der Spitze um 35% nach unten. Die Titel markierten darüber hinaus bei 116 EUR ein neuen 5-Jahres Tief. Mit einer nachhaltigen Erholung dürfte wohl bis zu den ersten zuverlässigen Prognosen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise erst in ein paar Monaten zu rechnen sein. Gehen Anleger von seitwärts bis weiterhin leicht fallenden Kursen aus, so ließe sich diese Markterwartung mit einem StayLow-Optionsschein auf die Allianz SE (WKN SR7D6F) umsetzen. Damit können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 110% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 18.09.2020 durchgehend über der Barriere von 150 EUR bewegt. Der Abstand zur Barriere beträgt somit derzeit ca. 22%. Anleger, die hingegen ein geringeres Risiko auf der Unterseite eingehen wollen aber dennoch von seitwärts tendierenden Kursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung ebenfalls mit einem StayLow-Optionsschein auf die Allianz SE (WKN SR7D6J) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 24% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 18.09.2020 durchgehend über der Barriere von 180 EUR bewegt. Der Abstand zur Barriere beträgt derzeit ca. 45%. HIER UNSERE PRODUKTPALETTE ENTDECKEN

