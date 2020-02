NEUE STAYHIGH- UND STAYLOW-OPTIONSSCHEINE AUF APPLE INC. Die Société Générale hat ihr Produktangebot an StayHigh– als auch StayLow-Optionsscheinen auf die Aktie der Apple Inc. erneuert. Mit diesen Optionsscheinen haben Anleger die Chance, auf seitwärts tendierende bis leicht steigende (StayHigh-) oder leicht fallende (StayLow-Optionsscheine) Kurse zu setzen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger eine Auszahlung in Höhe von 10,00 EUR, sofern die Barriere während des Beobachtungszeitraumes nicht berührt oder durchbrochen wurde. Insgesamt umfasst das Angebot an StayHigh- und StayLow-Optionsscheinen aktuell 90 Produkte auf die Apple Inc.. Eine Meldung aus Cupertino lies die Marktteilnehmer am vergangenen Montagabend besonders aufhorchen. Apple kann die bisherige Umsatzprognose für das laufende erste Quartal 2020 nicht halten und sprach zudem im Zuge des Coronavirus von einer „langsameren Rückkehr zu normalen Bedingungen als erwartet“. Apple, in den USA oft als Börsenliebling gefeiert, wird von den Folgen des Coronavirus doppelt getroffen. Zum einen ist China wichtiger Produktionsstandort für das Vorzeigeprodukt iPhone. Die Abschottung der Region Hubei sowie weitere darüberhinausgehende Schließungen großer Produktionsstätten führen nun zu ernsten Lieferengpässen. Andererseits ist China auch einer der wichtigsten Absatzmärkte des Technologiegiganten. Wie auch beim Luxusgüterhersteller Burberry leidet die Nachfrage nach Apple-Produkten unter einerseits zwangsweise geschlossen gehaltenen Geschäften sowie ausbleibender Kundschaft in diesen, die weiterhin geöffnet sind. Auf eine neue Umsatzprognose wollte der Konzern aufgrund der derzeit noch ungewissen Entwicklungen vorerst verzichten. Außerhalb Chinas zeige sich die Nachfrage Unternehmensangaben zufolge dennoch weiterhin robust. An der Börse ging es für die Apple-Aktie nur am Dienstag um bis zu zwei Prozent im Vergleich zum Freitag nach unten. Die neuerlichen geldpolitischen Interventionen der chinesischen Notenbank, die am heutigen Donnerstag gleich zwei Referenz-Zinssätze senkte, nähren bei den Anlegern weiterhin die Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie für überschaubar bleiben werden. Die westlichen Leitindizes wie Dow Jones und DAX markieren ungeachtet dessen derzeit wöchentlich neue Allzeithochs. Auch die Apple-Aktie notiert derzeit bei 323 USD wieder nahe des Wochenschlusses vom 14. Februar und in Reichweite des Allzeithochs von Ende Januar bei 330 USD. Es scheint, als hätten Anleger die temporären Kursrücksetzer zum Wochenbeginn trotz ungewissen Entwicklungen in China für einen Einstieg oder einen Ausbau ihres Engagements genutzt. Gehen Anleger von seitwärts bis leicht steigenden Kursen aus, so ließe sich diese Markterwartung mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Apple Inc. (WKN SR6E4S) umsetzen. Damit können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 92% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 19.06.2020 durchgehend über der Barriere von 300,00 USD bewegt. Der Abstand zur Barriere beträgt somit derzeit ca. 7%. Anleger, die hingegen ein geringeres Risiko auf der Unterseite eingehen wollen aber dennoch von seitwärts tendierenden Kursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung ebenfalls mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Apple Inc. (WKN SR6HU1) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 24% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 19.06.2020 durchgehend über der Barriere von 275,00 USD bewegt. Der Abstand zur Barriere beträgt derzeit ca. 15%. HIER UNSERE PRODUKTPALETTE ENTDECKEN

Wichtige rechtliche Hinweise.

WERBEMITTEILUNG:

Dieser Newsletter von Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main ist eine Produktinformation und Werbe- bzw. Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und der EU-Prospektverordnung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. Ferner handelt es sich nicht um eine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Insbesondere stellt dieser Newsletter keine Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung dar. Es werden die persönlichen Verhältnisse des jeweiligen Anlegers nicht berücksichtigt.

Es handelt sich um eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung, die weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit bzw. der Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt. Der Erwerb von hierin beschriebenen Finanzinstrumenten bzw. Wertpapieren erfolgt ausschließlich auf Basis der im jeweiligen Prospekt nebst etwaigen Nachträgen und den endgültigen Angebotsbedingungen enthaltenen Informationen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Diese Dokumente können in elektronischer Form unter www.sg-zertifikate.de. unter Eingabe der jeweiligen Wertpapierkennnummer (WKN oder ISIN) des Produkts bzw. der jeweilige Basisprospekt unter https://www.sg-zertifikate.de/ueberuns#dokumente abgerufen werden. Ebenso erhalten Sie diese Dokumente in deutscher oder englischer Sprache in elektronischer Form per Mail von info@sg-zeritifikate.de bzw. in Papierform kostenfrei in Deutschland von Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main.

Diese Werbe- bzw. Marketingmitteilung ersetzt keine persönliche Beratung. Société Générale S.A. rät dringend, vor jeder Anlageentscheidung eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Um potenzielle Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, vollends zu verstehen wird ausdrücklich empfohlen, den jeweiligen Prospekt nebst etwaigen Nachträgen, die jeweiligen endgültigen Angebotsbedingungen sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (KID) gut durchzulesen, bevor Anleger eine Anlageentscheidung treffen. Société Générale S.A (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für den Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

Basisinformationsblatt: Für die hierin beschriebenen Wertpapiere steht ein Basisinformationsblatt (KID) zur Verfügung. Dieses erhalten Sie in deutscher oder englischer Sprache kostenfrei in Deutschland von Société Générale Effekten GmbH Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie unter https://www.sg-zertifikate.de unter Eingabe der Wertpapierkennnummer (WKN oder ISIN) des Wertpapiers.

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte zu den beworbenen Wertpapieren/Basiswerten bzw. Produkten, die auf diesen Wertpapieren/Basiswerten basieren: Als Universalbank kann Société Générale S.A ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine andere Gesellschaft der Société Générale Gruppe mit Emittenten von in dem Newsletter genannten Wertpapieren/Basiswerten in einer umfassenden Geschäftsbeziehung stehen (zum Beispiel Dienstleistungen im Investmentbanking oder Kreditgeschäfte). Sie kann hierbei in Besitz von Erkenntnissen oder Informationen gelangen, die in dieser Werbe- bzw. Marketingmitteilung nicht berücksichtigt sind. Société Générale S.A., ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine andere Gesellschaft der Société Générale Gruppe oder auch Kunden von Société Générale S.A. können auf eigene Rechnung Geschäfte in oder mit Bezug auf die in dieser Werbemitteilung angesprochenen Wertpapiere/Basiswerte getätigt haben oder als Marketmaker für diese agieren. Diese Geschäfte (zum Beispiel das Eingehen eigener Positionen in Form von Hedge-Geschäften) können sich nachteilig auf den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren der jeweiligen genannten Produkte und damit auch auf den Wert der jeweiligen genannten Produkte auswirken. Société Générale S.A. unterhält interne organisatorische, administrative und regulative Vorkehrungen zur Prävention und Behandlung von Interessenkonflikten.

Wichtige Information für US-Personen: Die hierin beschriebenen Produkte und Leistungen sind nicht an US Personen gerichtet. Dieser Newsletter darf nicht in die USA eingeführt oder gesandt oder in den USA oder an US-Personen verteilt werden.

Emittentenrisiko: Die in diesem Newsletter beschriebenen Wertpapiere werden von Société Générale Effekten GmbH Frankfurt am Main emittiert und von der Société Générale S.A. garantiert. Als Inhaberschuldverschreibungen unterliegen die von Société Générale Effekten GmbH Frankfurt am Main emittierten und von der Société Générale S.A. garantierten Wertpapiere keiner Einlagensicherung. Der Anleger trägt daher mit Erwerb des Wertpapiers das Ausfallrisiko der Emittentin sowie der Garantin. Angaben zum maßgeblichen Rating von Société Générale S.A. sind unter www.sg-zertifikate.de erhältlich. Ein Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals ist möglich.

Das vorliegende Dokument wurde von der Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main erstellt, eine Zweigniederlassung der Société Générale S.A. mit Hauptsitz in Paris, Frankreich. Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) beaufsichtigt, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und ist Gegenstand beschränkter Regulierung durch die BaFin. Société Générale S.A. ist von der EZB und der ACPR zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich beaufsichtigt. Société Générale S.A. ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankreich eingetragen. Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, www.societegenerale.com.

© 2020 Société Générale. Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses Newsletters oder von Teilen davon in jeglicher Form ohne unsere vorherige Einwilligung sind untersagt.