Neue Strafzölle der EU im Boeing-Streit treten am Dienstag in Kraft

Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission will im jahrelangen Streit über Subventionen für Flugzeugbauer am Dienstag neue Strafzölle auf US-Waren in Kraft setzen.

Die Details würden noch am Montag veröffentlicht, sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis nach Beratungen der EU-Handelsminister. Die EU-Kommission wolle den Disput aber lösen. Sobald auch die USA ihre Strafzölle im Airbus/Boeing-Streit vom Tisch nähmen, werde die EU dies ebenso tun. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, die EU und auch er persönlich hätten sich regelmäßig für eine Entschärfung von Handelskonflikten mit den USA eingesetzt. Das sei vor der US-Wahl aber nicht möglich gewesen. "Deshalb war dieser Schritt folgerichtig." Mit der künftigen US-Regierung unter Joe Biden gebe es eine neue Chance, weswegen nun Gemeinsamkeiten gesucht werden müssten.