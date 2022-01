Neue UltimusPlus-NX Flüssigkeitsdispenser verbessern Betriebseffizienz durch Fernprogrammierbarkeit direkt von einer SPS

Dieser netzwerkfähige Flüssigkeitsdispenser ermöglicht Smart Factory-Integration mittels TCP/IP-basierter Steuerung über Ethernet

Nordson EFD, ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und ein führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, präsentiert den UltimusPlus-NX Flüssigkeitsdispenser. Dieser Flüssigkeitsdispenser bietet TCP/IP-basierte Ethernet-Verbindung für die Smart Factory- und Industrie 4.0-Integration in der Fertigung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005031/de/

The new UltimusPlus-NX fluid dispenser can be accessed remotely from a tablet, personal computer, or mobile device using a web-based interface, adding convenience for manufacturers. (Photo: Business Wire)

„Der UltimusPlus-NX bietet beispiellose Funktionalität. Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Dosiergeräts gehört, dass es vollständig fernsteuerbar ist und gleichzeitig Daten über den Dosiervorgang erfasst“, so Ahmed Khan, Product Line Manager, Nordson EFD. „Damit sind unsere Kunden in der Lage, ihre Prozesse schlanker und effizienter zu gestalten und ihre Betriebskosten zu senken.”

Der UltimusPlus-NX Flüssigkeitsdispenser ermöglicht dem Bediener, direkt von einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) oder einer anderen Fertigungsanlagensteuerung alle Dosierparameter zu kontrollieren. Das spart Zeit, da der Bediener zahlreiche Flüssigkeitsdispenser von einer zentralen Stelle aus programmieren kann. Die Fähigkeit, die Dosierprotokolldaten direkt auf eine FTP-Site herunterzuladen, verbessert die Prozessdokumentation.

„Dies ermöglicht den Anwendern auch, die gegenwärtigen Prozesse genau zu prüfen und Entscheidungen bezüglich weiterer Verbesserungen zu treffen. So etwas wurde bisher noch nie angeboten“, so Khan. „Diese Technologie ist unser Beitrag, Ihnen zwei der wichtigsten Elemente zukünftiger Fertigungsprozesse an die Hand zu geben: Konnektivität und Daten.”

Außerdem ist es möglich, über eine Fernschnittstelle die Dosierparameter von einem Tablet, PC oder Mobilgerät abzurufen. Dies bietet zusätzlichen Bedienkomfort, da die Benutzer von jedem beliebigen Ort aus auf die Parameter zugreifen und sie anpassen können. Die Fernschnittstelle ist mit der lokalen Schnittstelle kompatibel und bietet damit allen Benutzern ein optimales Erlebnis.

Beim Einsatz in der Automatisierung von Förder- oder Paletten-Anlagen in Verbindung mit den automatisierten Dosiersystemen von Nordson EFD bietet das System eine schnellere und präzisere Steuerung des Fertigungsprozesses.

Weitere Informationen über Nordson EFD erhalten Sie im Internet auf nordsonefd.com/UltimusPlus-NX, linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com, oder telefonisch unter den Rufnummern +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005031/de/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Nordson EFD

Global

Natalie Tomasso

+1-401-431-7173; natalie.tomasso@nordsonefd.com



Europa

+44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com



China

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com



Japan

+81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com



Korea

+82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com



Südostasien

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com



Indien

+91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com