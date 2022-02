Neue Untersuchung zeigt beste Immobilieninvestitionen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte auf

Henley & Partners hat zusammen mit Deep Knowledge Analytics das Tool „Best Investment Migration Real Estate Index“ herausgebracht — ein einzigartiges neues Analyseinstrument zur Prüfung von Investitionsmigrationsprogrammen, die Investitionen in Immobilien als Weg zu einem Aufenthaltsrecht oder zum Erwerb der Staatsbürgerschaft anbieten.

Das führende internationale Beratungsunternehmen für Aufenthaltsrechts- und Staatsbürgerschaftsfragen verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen Anstieg der Anfragen um 80 Prozent nach einem Rekordjahr 2020. Vermögende Investoren bemühten sich um eine Diversifizierung ihrer Wohnsitze parallel zur Diversifizierung ihrer Anlageportfolios, um sich einen besseren globalen Zugang und mehr Optionen als Absicherung gegen die anhaltende Volatilität der Märkte und der Politik zu verschaffen.

Mit dem Best Investment Migration Real Estate Index steht erstmalig eine Kennzahl für all diejenigen zur Verfügung, die im Bereich Zweit-Aufenthaltsgenehmigung oder Zweit-Staatsbürgerschaft aktiv sind. Der Index berücksichtigt über 30 Parameter und über 300 Datenpunkte bei der Score-Berechnung und dem Vergleich von 16 Programmoptionen weltweit. Zu den bei globalen Investoren zunehmend wichtiger werdenden Aspekten gehören Lebensqualität, BIP, Mindesthöhe der Immobilieninvestition, potenzielle Mieteinnahmen, damit verbundene Immobilienkosten, Haltedauer der Immobilie, Aufenthaltsbedingungen und Veräußerbarkeit sowie Krypto-Freundlichkeit.

Henley & Partners Group Head of Private Clients, Dominic Volek, zufolge hat die COVID-19-Pandemie selbst Investoren aus reichen Ländern mit erstklassigen Pässen von den Vorteilen alternativer Aufenthaltsrechte und/oder Staatsbürgerschaften überzeugt. „Internationale Immobilien sind seit jeher eine verlässliche Anlageklasse, da sie langfristig Bestand haben. Ein weiterer Vorteil von an Immobilieninvestitionen gekoppelten Migrationsprogrammen ist, dass sie die weltweite Mobilität durch mehrere Pässe verbessern und die persönlichen Zugangsrechte als Bürger oder Besitzer einer Aufenthaltsgenehmigung in zusätzlichen Jurisdiktionen erweitern. Damit werden Optionen geschaffen, wo Sie und Ihre Familie leben, arbeiten, studieren, sich zur Ruhe setzen und investieren können.”

Auf dem neuen Index belegt das Emirat Dubai den ersten Platz insgesamt. Dubai erzielt eine hohen Score bei den Parametern Mieteinnahmepotenzial und Immobilienpreis pro Quadratmeter, wobei letzterer niedriger liegt als in anderen großen internationalen Zentren. Spanien findet sich auf dem zweitenPlatz, begünstigt durch seine wirtschaftliche Stärke. Es erzielte den höchsten Score für den Parameter Bruttoinlandsprodukt. Der 3.Platz wird von Montenegro belegt, das sich zu einem wichtigen Markt für Zweitwohnsitze und Immobilieninvestoren im Mittelmeerraum entwickelt hat. Die transkontinentale Türkei platzierte sich insgesamt an 4. Stelle, da sie hohe Scores für ihren relativ geringem Investitionsbetrag und die minimalen Aufenthaltsanforderungen erzielte.Portugal, das gemeinsam mit Thailand den fünften Platz belegt, übertrifft mit der starken Nachfrage nach seinem „Portugal Golden Residence Permit“-Programm weiterhin alle anderen Länder. Angesichts der hohen Scores für seinen geringen Investitionsbetrag und die Parameter Veräußerbarkeit und Krypto-Freundlichkeit, haben in den letzten 12 Monaten viele globale Investoren, insbesondere aus den USA, bereits in Immobilien in diesem EU-Mitgliedstaat investiert.

In einem Kommentar zum Best Investment Migration Real Estate Index wies der CEO der internationalen Gruppe Engel & Völkers, Sven Odia, darauf hin, dass die Nachfrage im Premium-Segment während der Pandemie stark zugenommen hat. „Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten wir im letzten Jahr einen Anstieg um 97% bei Wohnimmobilientransaktionen im Segment 5 Mio. bis 10 Mio. Euro und einen Anstieg um 90% im Spitzensegment der Immobilen im Wert von über 10 Mio. Euro.”

Der Group Head of Real Estate bei Henley & Partners, Thomas Scott, kommentiert: „Abgesehen von den potenziellen Gewinnen während der Lebensdauer der Anlage kann eine zusätzliche Immobilie Mieteinnahmen in einer starken und stabilen Währung bringen und eine geografische Diversifizierung über eine Daueraufenthaltsgenehmigung oder eine andere Staatsbürgerschaft ermöglichen. Gleichzeitig bietet sie klare Lifestyle- oder Geschäftsvorteile.”

