Neue Woche startet mit Gewinnen

Die positive Wochenentwicklung konnte zum Wochenstart fortgesetzt werden. Nach einer kurzen Konsolidierung wurde die nächste 100er-Marke übersprungen und damit die Tendenz fortgeschrieben. Welche Meldungen waren für die positive Grundstimmung verantwortlich?

Montagshandel im positiven Fahrwasser

In der Vorbörse konnte bereits die "Luft" über 13.100 Punkte sinngemäß getestet werden. Mit dem XETRA-Start erfolgte dann noch ein Re-Test des Sschlusskursniveaus der vergangenen Woche. Ab diesem Level startet dann die nächste Aufwärtsbewegung und führte den DAX in die Nähe der 13.150 Punkte. Zum Nachmittag wurde dann mit 13.151 Punkten ein weiteres Verlaufshoch erreicht, über dass der Index auch im Wall Street dann nicht mehr sprang.

Weitere Hoffnung auf eine baldige Verabschiedung des US-Stimulus-Paketes untermauerten den Kursverlauf und ließen zum Handelsende hin die Gewinne festigen. So konnte der sechste Tag in Folge ein Aufschlag im DAX erzielt und folgender Intraday-Verlauf erzeugt werden:

Die Eckdaten des Handelstages zeigten eine erneut geringe Bandbreite von genau 100 Punkten an, die statistisch betrachtet unterdurchschnittlich ist:

Eröffnung 13.086,06PKT Tageshoch 13.151,80PKT Tagestief 13.058,34PKT Vortageskurs 13.051,23PKT

In der Nachbörse konnten die US-Märkte ihre Gewinne ausbauen und setzten damit ihre jüngste Rallye zum Start der neuen Börsenwoche fort.

Welche DAX-Aktien standen im Fokus der Anleger??

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Tagesgewinner waren die Aktien von Daimler. Verantwortlich dafür waren positive Analystenkommentare. So nahm der Analyst George Galliers von Goldman Sachs eine Hochstufung von "Sell" auf "Buy" vor und hob in diesem Zusammenhang das Kursziel von 40 auf 60 Euro an. Anlässlich des Strategietages beim Automobilkonzern wurde ein hohes Tempo beim Wandel attestiert. Auch andere Analysten fanden sehr positive Worte und erhöhten ihr Kursziel, wie beispielsweise Jose Asumendi von JPMorgan. Er erhöhte sein Kursziel von 54 auf 63 Euro und bestätigte das bisherige Rating "Overweight" noch einmal. Am Morgen hatten wir dies bereits im Marktgespräch erwähnt:

Einer der Verlierer war hingegen Covestro. Der Konzern muss an die Finanzaufsicht Bafin eine Geldbuße in Höhe von 600.000 Euro entrichten. Hintergrund war die Verletzung von Veröffentlichungspflichten bei Aktiengeschäften in ihrem Aktienrückkaufprogramm. Diese Meldung zur Kapitalherabsetzung war nicht pünktlich erfolgt und zieht nun einen Bußgeldbescheid in Höhe von 600.000 Euro nach sich.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich die heutige Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der Oktober konnte seine Gewinne ausbauen und sich damit vom Kursvlevel der ehemaligen Unterstützungszone bei 13.200 Punkten annähern. Diese tangiert der DAX beinahe im Tageschart:

Damit wird der Aufwärtstrend fortgesetzt und könnte in Richtung des nächsten US-Stimulus-Paketes beibehalten werden.

Die Überschreitung der 13.100 hatte das jüngste Kaufsignal markiert und damit den sechsten Gewinntag in Folge erzeugt. Ob diese Tendenz beibehalten wird, erörtern wir gerne am kommenden Tag wieder vor 9.00 Uhr auf unseren youtube-Kanal der LS-Exchange für Sie.

