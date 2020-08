Neue Zusammenstöße in Beirut - Geber sagen Millionenhilfe zu

- von Michael Georgy und Yiming Woo

Beirut/Fort Bregancon (Reuters) - In Beirut ist es am Sonntag den zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

Diese warfen Steine auf Beamte, die ihrerseits versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Am Zugang zum Parlamentsplatz brach ein Feuer aus. Dort und am nahe gelegenen Märtyrer-Platz strömten Tausende Menschen zusammen, wie ein Reuters-Reporter berichtete. Sie warfen der Regierung Unfähigkeit bei der Bewältigung der Explosionskatastrophe vom Dienstag vor sowie Korruption und Misswirtschaft. Eine Geberkonferenz sagte dem Mit-Veranstalter Frankreich zufolge fast 253 Millionen Euro bedingungsloser Soforthilfe zu.

Die Demonstranten in Beirut drangen in die Ministerien für Verkehr und Wohnungsbau ein. "Wir wollen die Regierung zerstören und töten", sagte ein 19-jähriger Mann. "Sie hat uns weder Jobs noch Rechte gegeben." Am Samstag waren bei Zusammenstößen ein Mensch getötet und mehr als 170 verletzt worden. Zwei Kabinettsmitglieder reichten am Sonntag ihren Rücktritt ein: Umweltminister Damianos Kattar und Informationsministerin Manal Abdel Samad. Das Oberhaupt der christlich-maronitischen Gemeinschaft, Patriarch Bechara Rai, forderte den Rücktritt der ganzen Regierung. Ministerpräsident Hassan Diab hatte sich am Samstag für Neuwahlen ausgesprochen.

FRANKREICH - 253 MIO EURO BEDINGUNGSLOSE SOFORTHILFE

Am Dienstag waren durch eine schwere Explosion am Hafen von Beirut 158 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 6000 verletzt worden. Viele Libanesen machen die Regierung und Behörden für das Unglück verantwortlich. Zudem prangern sie jahrelange Korruption und Misswirtschaft an. Der Libanon leidet unter einer Wirtschaftskrise und kämpft zudem gegen die Coronavirus-Pandemie.

Frankreich und die UN organisierten am Sonntag eine virtuelle Geberkonferenz. Das Büro von Präsident Emmanuel Macron erklärte anschließend, es sei humanitäre Soforthilfe im Wert von 253 Millionen Euro zugesagt worden. Daran seien keine Bedingungen bezüglich politischer oder institutioneller Reformen geknüpft. Zudem seien langfristige Zusagen getätigt worden, die jedoch von Veränderungen im Libanon abhängig seien.

In der Abschluss-Erklärung der Konferenz wurden "umfangreiche Ressourcen" versprochen. Diese müssten "zeitig, ausreichend und im Einklang mit den Bedürfnissen des libanesischen Volkes" ankommen. Zudem müssten sie "direkt an die libanesische Bevölkerung geliefert" werden. Eine konkrete Summe wurde in der Erklärung nicht genannt.

Die EU hatte zuvor ihre Hilfe über bereits zugesagte 33 Millionen Euro auf 63 Millionen Euro erhöht. Außenminister Heiko Maas - der auch an der Geberkonferenz teilnahm - kündigte weitere zehn Millionen Euro Soforthilfe Deutschlands an. Trotz der Trauer könne die Explosionskatastrophe Anlass für einen Neubeginn im Libanon sein, erklärte er. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagte Milliarden-Hilfen für den Libanon zu. Jedoch müssten vorher bestimmte Reformen umgesetzt werden, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.