Neuer ABB-Chef bestätigt Ziele trotz Corona-Gegenwind

Zürich (Reuters) - Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise bremsen den Elektrotechnikkonzern ABB.

Der Schweizer Unternehmen stehe wegen der Pandemie und des Ölpreisrückgangs vor herausfordernden Quartalen, teilte ABB anlässlich einer Analysten-Präsentation des neuen Konzernchefs Björn Rosengren am Mittwoch mit. Beide Faktoren hätten zu einer sinkender Nachfrage geführt, insbesondere vom Firmen aus der Automobilindustrie und der Stromerzeugungs-Branche. Auch Reisebeschränkungen und Engpässe in den Lieferketten beeinträchtigten das Geschäft. Dennoch bekräftigte Rosengren die mittelfristigen Ziele. Der Siemens-Konkurrent peilt unter anderem ein jährliches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent und eine operative Gewinnmarge von 13 bis 16 Prozent an.