Neuer Audi-Chef übernimmt auch Audi-Entwicklungsressort

München (Reuters) - Der neue Audi-Chef und Volkswagen-Entwicklungsvorstand Markus Duesmann übernimmt auch bei Audi das Entwicklungsressort.

Audi-Entwicklungsvorstand Hans-Joachim Rothenpieler geht in den Ruhestand, wie das Unternehmen am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte und damit eine Reuters-Meldung bestätigte.

"Duesmann wird das Entwicklungsressort der Premiummarke neu ausrichten und dabei einen besonderen Fokus auf Prozessqualität legen", kündigte Audi an. Volkswagen-Konzernchef und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Diess erklärte, Duesmann solle die Transformation der Konzerntochter beschleunigen und ihren Anspruch "Vorsprung durch Technik" untermauern.

Damit geht das Stühlerücken in der Chefetage des krisengeschüttelten Oberklasseherstellers aus Ingolstadt weiter. Duesmann, der wie Diess vom Rivalen BMW kommt, hat im April Bram Schot an der Audi-Spitze abgelöst und verantwortet zudem die technische Entwicklung des gesamten Volkswagen-Konzerns. Schot war nach dem Rücktritt des langjährigen Firmenchefs Rupert Stadler im Dieselskandal in die Bresche gesprungen und trimmte Audi mit massiven Stellenabbauplänen auf Effizienz, bevor das Unternehmen wie die gesamte Branche von der Coronakrise erfasst wurde.

Der Volkswagen-Dieselskandal, in dem Audi mit seiner Motorenentwicklung eine zentrale Rolle spielt, hat in den vergangenen Jahren mehrere Audi-Entwicklungschefs und zahlreiche Ingenieure den Job gekostet. Dem langjährigen Volkswagen-Manager Rothenpieler, der im Sommer 63 Jahre alt wird, fiel die Aufgabe zu, das verbliebene Entwicklungsteam bei dem verunsicherten süddeutschen Autobauer wieder aufzurichten. Zuletzt wechselte Volkswagen bei Audi auch eine Reihe weiterer Vorstände aus.