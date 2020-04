Neuer Bericht für Führungskräfte über den Erfolg von Unternehmensleitern bei der strategischen Transformation in transformativen Zeiten

Die Brightline™ Initiative untersucht den Zusammenhang zwischen erfolgreicher Strategieimplementierung und Transformation, um Unternehmensleiter auf dem Weg der Transformation zu unterstützen.

Die Misserfolgsquote bei der Umsetzung von Initiativen zur organisatorischen Veränderung hat teure und nicht tragbare Folgen für unsere Gesellschaft. Dem Project Management Institute (PMI) zufolge betragen die Kosten für gescheiterte Transformationsmaßnahmen rund zwei Billionen Dollar pro Jahr. Zur Ermittlung der Erfolgsvoraussetzungen für Unternehmen hat Brightline eine umfassende Studie mit mehr als 1.000 weltweiten oberen Führungskräften in verschiedenen Branchen durchgeführt, um zu verstehen, worauf es Führungskräften bei erfolgreichen Transformationsprogrammen ankommt.

Die Studie „Strategische Transformation: Steuerung der Strategieumsetzung in transformativen Zeiten“ vermittelt Führungskräften wichtige Einblicke, wie sie von in der Strategieumsetzung erfolgreichen Unternehmen lernen können. Anhand des Fahrplans mit Best Practices der Studie können Unternehmen ihren eigenen strategischen Transformationsprozess mit voller Kraft umstellen.

Strategie und Transformation sind eng verzahnt – sie bedingen sich gegenseitig. In diesen transformativen Zeiten ist neben Spitzentechnologie und Rahmenbedingungen die interne Talentförderung von entscheidender Bedeutung, um einen zusätzlichen Nutzen aus der Anpassungsfähigkeit zu ziehen, so die Schlussfolgerungen des Berichts.

„Zwar wissen wir alle, dass Veränderungen schwer sind, aber was ist, wenn sie Verbesserungen bringen? Führungskräfte müssen sich für Veränderungen einsetzen und Kulturen schaffen, in denen Veränderungen nicht einmalig sind, sondern jeden Tag auf der Unternehmensagenda stehen“, so der Rat von Sunil Prashara, President und CEO des Project Management Institute.

Wie können Führungskräfte mithilfe dieses Berichts Transformation erfolgreich umsetzen? Ricardo Viana Vargas, Executive Director von Brightline, führte aus: „Dieser Forschungsbericht wird oberen Führungskräften dabei helfen, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, um die strategische Transformation ihrer Organisation zu steuern und einen Austausch über bessere Transformationsmethoden anzustoßen.“

Besonders hilfreich ist dieser Bericht für

- Obere Führungskräfte, die an der Überwachung und Durchführung einer Transformationsinitiative beteiligt sind,

- Strategische Führungskräfte oder Teammitglieder, die eine Transformationsinitiative planen,

- Führungskräfte, die sich über die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Transformation informieren möchten.

Der Bericht kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.brightline.org/resources/strategic-transformation-research

Über die Brightline Initiative

Brightline™ ist eine vom Project Management Institute (PMI) zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Initiative, die Führungskräften helfen möchte, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Gestaltung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Mit den Einblicken und Lösungen von Brightline werden die Führungskräfte in die Lage versetzt, die Vision ihrer Organisation durch strategisches Initiativmanagement erfolgreich zu verwirklichen.

PMI ist der führende Fachverband für Projektmanagement, der mehr als 3 Millionen Fachleuten in fast jedem Land der Welt durch weltweite Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Informationen und Forschung wertvolle Unterstützung bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

