Neuer Corona-Höchstwert - RKI meldet fast 300.000 Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor der von der Ampel-Koalition geplanten Lockerung des Infektionsschutzgesetzes erreicht die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Rekordwert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 294.931 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das 32.179 Fälle mehr als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1651,4 von 1607,1 am Vortag und markierte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner mit Corona infizieren. 278 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 126.420. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern betrug am Mittwoch 2257.

Am Nachmittag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz und die 16 Ministerpräsidenten auch über die Corona-Politik. Am Freitag wollen die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP dann ein abgespecktes Infektionsschutzgesetz beschließen, das die rechtlich möglichen Corona-Maßnahmen der Bundesländer deutlich reduzieren soll. Die Regeln des bisherigen Infektionsschutzgesetzes laufen am Samstag aus. Ohne Neuregelung wären dann gar keine Schutzmaßnahmen mehr möglich. Neben einen "Basisschutz" mit Maskenpflicht etwa im Öffentlichen Nahverkehr sollen eingeschränkte weitere Schutzmaßnahmen in sogenannten Hotspots mit hohen Infektionszahlen weiter möglich sein. Die FDP setzte gegenüber SPD und Grünen durch, dass in Geschäften keine Maskenpflicht mehr gilt. Etliche Länder haben mit Hinweis auf die hohen Infektionszahlen bereits angekündigt, bis zum 2. April und damit solange wie nach dem neuen Bundesgesetz erlaubt an den alten Regeln festhalten zu wollen.

Als Begründung für die Rückführung der Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen führt die Ampel-Koalition an, dass trotz steigender Fallzahlen keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Grund ist der häufig mildere Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit der vorherrschenden Omikron-Virusvariante. Kritiker verweisen dagegen auf die nach wie vor hohe tägliche Zahl an Corona-Toten sowie dauerhafte gesundheitlichen Probleme von Infizierten durch Long-Covid-Effekte.