Neuer COVID-19-Speicheltest macht das Testen für alle Altersgruppen wesentlich einfacher

Methode erlaubt einfachere und schnellere Entnahme von Speichelproben

COVID-19-Lateral-Flow-Antigentest entstammt rein britischer Forschung, Entwicklung und Herstellung

Für das Testen auf COVID-19 in Schulen, Unternehmen, Universitäten, Pflegeheimen, Gesundheitseinrichtungen und bei öffentlichen Veranstaltungen konzipiert

Test dauert nur 20 Minuten, während unabhängige klinische Bewertung 100 % Übereinstimmung mit genauen RT-PCR-Routinebezugsdaten zeigt

Dank umweltfreundlicher Teststreifen entfallen unwirtschaftliche Kunststoffhüllen für Kartuschen und damit verbundene Transportkosten

Das britische Unternehmen Intelligent Fingerprinting, Hersteller des weltweit ersten und einzigen Fingerabdruck-Drogentests, hat nunmehr einen benutzerfreundlichen Lateral-Flow-Speicheltest für die schnelle Erkennung des COVID-19-Antigens entwickelt. Im Gegensatz zu den bestehenden COVID-19-Tests, die einen unangenehmen invasiven Nase-Rachen-Abstrich erfordern, basiert der Test von Intelligent Fingerprinting auf einem einfachen Speichelabstrich aus der Wange. Der Teststreifen wurde seinem Design nach absichtlich einfach gehalten. Auch auf die mit Lateral-Flow-Tests üblicherweise verbundenen Plastikhülsen wird ganz verzichtet, um den Einsatz von Plastik auf ein Minimum zu reduzieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005370/de/

New COVID-19 saliva test makes testing far easier for all ages. How it works: A swab is used to collect the saliva sample from the inside of the lower cheek, which is then mixed with a reagent buffer that has been pre-added to the collection tube in order to release the virus. The screening test is performed by inserting the tip of the VSS-GP test strip into the sample, providing a positive or negative result at 20 minutes. No instrumentation is required. The test uses gold immunonanoparticle technology to enable the visual detection of bound antigen via a control line and a red line on the test strip when a saliva sample is positive for the SARS-CoV-2 antigen. (Photo: Business Wire)

Weil die Entnahme von Speichelproben mit dem COVID-19-Test von Intelligent Fingerprinting so einfach ist, eignet sich der Test besonders für das Testen von empfindlicheren Menschen und Kindern. Er erleichtert das häufige Testen in Schulen, Unternehmen, bei öffentlichen Veranstaltungen, in Pflegeheimen, Gesundheitseinrichtungen, an Flughäfen und in Gefängnissen. Testergebnisse sind innerhalb von 20 Minuten verfügbar – ein Drittel schneller als die meisten derzeit eingesetzten Nase-Rachen-Lateral-Flow-Tests.

„Fast jeder, der einen Nase-Rachen-Abstrich für COVID-19 erfahren hat, weiß, wie unangenehm dies sein kann. Bei der Entwicklung unseres neuen COVID-19-Speicheltests kombinierten wir die Vorteile einer einfacheren Probenentnahme mit der hohen Präzision unserer vorhandenen Technologie“, erklärte der Executive Chairman von Intelligent Fingerprinting, Philip Hand.

„Die Einführung unseres neuen COVID-19-Tests erforderte eine schnelle Konstruktion, Entwicklung und Produktion im Vereinigten Königreich über einen Zeitraum von zehn Monaten hinweg. Unter Einsatz der vorhandenen Ausrüstung und Qualitätskontrollen nach ISO 13485 unterstützt die Fertigungskapazität unserer Anlage in Cambridge die Produktion von Millionen von Tests pro Monat. Darüber hinaus visieren wir die Zusammenarbeit mit existierenden und neuen Vertriebspartnern an, um den Test über mehrere Märkte hinweg verfügbar zu machen“, fügte er hinzu.

Vollständige Pressemitteilung

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005370/de/

cheryl.billson@commacomms.com +44(0)7791 720460