Neuer Fondsgigant: Franklin Templeton übernimmt Legg Mason

In einer gemeinsamen Mitteilung beider US-Unternehmen von Dienstag hieß es, Franklin Resources biete 50 US-Dollar je Legg Mason-Anteilsschein, rund 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Die gesamte Transaktion soll in bar erfolgen. Legg Mason verwaltet 800 Milliarden US-Dollar, Franklin Templeton hat 700 Milliarden US-Dollar an Assets im Bestand. Die aktuelle Marktkapitalisierung beider Gesellschaften liegt bei insgesamt über 15 Milliarden US-Dollar.

Das ist der bereits der zweite Paukenschlag innerhalb kürzester Zeit, nachdem am Montag die britische Jupiter Fund Management angekündigt hat, den Rivalen Merian Global Investors für 370 Millionen Pfund übernehmen zu wollen.

