Neuer Forschungsbericht bezeichnet die Decision-Intelligence-Strategie von Pyramid Analytics als „evolutionär“

Impact Brief zeichnet die technologischen Fortschritte des Unternehmens von seinen Anfängen als Quellcode für Microsoft Power BI bis zur Spitze von Analytics und Business Intelligence auf

Pyramid Analytics steht im Mittelpunkt eines neuen Impact Brief von 451 Research, der Forschungseinheit für Unternehmenstechnologie von S&P Global Market Intelligence. „Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground“,verfasst von Krishna Roy, Senior Research Analyst des Daten-, KI- und Analyseteams bei S&P Global Market Intelligence, untersucht die Decision Intelligence Platform von Pyramid im Kontext des aufstrebenden Marktes für Entscheidungsintelligenz, den Experten als die nächste Evolution in Analytics und Business Intelligence (ABI).

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist eine ABI der nächsten Generation, die speziell entwickelt wurde, um eine optimierte, einheitliche und integrative Entscheidungsfindung zu bieten. Mit einer leistungsstarken Direktabfrage-Engine im Kern kombiniert die Pyramid-Plattform auf einzigartige Weise Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung und lässt sich für alle Daten, jede Person und alle Analyseanforderungen mit integrierter Zuverlässigkeit, Data Governance und Sicherheit skalieren.

Wichtige Punkte

Pyramid wird als ein Business-Intelligence-Veteran beschrieben, der sein Technologie-Know-how und seine Markteinführungsstrategie weiterentwickelt hat und sich in einen Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen verwandelt hat.

Von 451 Research durchgeführte Marktstudien zeigen, dass die datengesteuerte Entscheidungsfindung eine wachsende Unternehmenspriorität ist. 90 % der Befragten von 451 Research’s Voice of the Enterprise: Die Umfrage zu Daten und Analysen, Datenmanagement und Analysen 2021 besagt, dass Daten für ihre Organisation im Jahr 2022 wichtiger werden.

Die Fähigkeit von Pyramid, Analysen in großem Umfang bereitzustellen, wurde hervorgehoben. Typisch sind Bereitstellungen mit 800–1.000 Benutzern. Kunden verlassen sich häufig auf die Pyramid-Plattform, um 100 Milliarden Datenzeilen abzufragen.

Laden Sie den 451 Research-Bericht „Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground“ [Ungated] herunter.

Klicken Sie hier, um eine Demonstration der Pyramid Decision Intelligence Platform zu vereinbaren.

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Nur die Decision Intelligence Platform von Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten und branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Lesen Sie warum Pyramid Analytics:

Entscheidungsintelligenz immer nur so gut wie die Abfrage-Engine betrachtet, die sie ermöglicht, da diese Engine im Mittelpunkt seiner Erkenntnisse steht, da sie im Wesentlichen die Abfragen, Berechnungen und Analyseautomatisierung durchführt, die das Treffen „intelligenter“ Entscheidungen ermöglichen.

Seine erweiterte Analysefunktionalität in der neuesten Version mit dem Debüt einer Explain-Funktion erweiterte, die automatisch wichtige Treiber und Einflussfaktoren aufdeckt.

Auch für Geschäftsanwender konzipiert ist, da es eine Point-and-Click-Datenmodellierung bietet, um eine semantische Schicht aus strukturierten Daten zu erstellen – SAPs BW-Warehouse und HANA-Datenplattform, AWS’ RedShift und Snowflake sind beliebte Umgebungen, die es unterstützt.

Zitate

Krishna Roy, Senior Research Analyst für das Daten-, KI- und Analyseteam von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence: „Pyramid Analytics hat den richtigen Zeitpunkt gewählt, um in den Kampf um Entscheidungsintelligenz einzusteigen. Es ist immer noch ein aufstrebender Markt mit nur einer Handvoll Akteuren, was dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, seinen Namen als Anbieter der ersten Wahl mit einem umfassenden Angebot an Unterstützung zu festigen.“1

Chas Kielt, Vizepräsident, Globale Unternehmenskommunikation und Partnermarketing, Pyramid Analytics: „Das Daten-, KI- und Analyseteam von 451 Research | S&P Global Market Intelligence ist eine führende Expertenstimme im Gespräch über Entscheidungsintelligenz, daher freuen wir uns, ihre Aufmerksamkeit mit unserer umfassenden Plattform zu erregen, die die Entscheidungsfindung verändert. Die Pyramid Platform verfügt im Kern über die leistungsstärkste Direktabfrage-Engine und kombiniert auf einzigartige Weise Datenvorbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft zu einer einheitlichen Entscheidungsfindung. Pyramid macht es einfach, auf alle Daten, jede Person und alle Analyseanforderungen von einfach bis anspruchsvoll mit Zuverlässigkeit, Datenverwaltung und Sicherheit zu skalieren. Dies ist absolut entscheidend für eine erfolgreiche Unternehmensakzeptanz.“

Über Pyramid Analytics

Die Pyramid Decision Intelligence Platform erschließt den strategischen Wert von Unternehmensdaten für jeden in der modernen Belegschaft. Nur Pyramid vereint Datenvorbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft in einer einzigen Analytics- und Business Intelligence (ABI)-Umgebung. Pyramid kombiniert die Leistung fortschrittlicher prädiktiver Analysen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche (UI) und KI-Anleitung. Jeder, von Datenwissenschaftlern bis hin zu nicht-technischen Geschäftsteams, erhält die Benutzererfahrung (UX), die er benötigt, um fundierte Entscheidungen zu treffen: Zugang zu verlässlichen Daten, bedarfsgerechten und kontextabhängigen Berichten sowie interaktiven und umsetzbaren Analysen in Echtzeit und in Selbstbedienung. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel-Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn Geografie sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

1 Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground, Krishna Roy, Senior Research Analyst, 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, 31. Januar 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220214005180/de/

Medienkontakt:

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications and Partner Marketing, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com