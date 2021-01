Neuer Höchststand bei Corona-Toten - Schwesig will mehr Tempo beim Impfen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat einen neuen Höchstwert bei den Corona-Todesfällen bekanntgegeben. Nach RKI-Angaben vom Donnerstag starben weitere 1244 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Die Zahl der neuen Positiv-Tests betrug 25.164. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig forderte vor diesem Hintergrund mehr Tempo beim Impfen. Es nutze nichts, wenn die Versorgung sich erst im zweiten Quartal bessere, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Allein in der Landeshauptstadt Schwerin brauche man 600 Impfdosen pro Tag, habe aber nur 600 pro Woche.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will im Tagesverlauf mit den zuständigen Ministern über die Impfstoff-Produktion reden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings bereits am Mittwoch die Hoffnung gedämpft, dass sehr schnell hohe Stückzahlen an Dosen bereitstehen. Überall auf der Welt gebe es zu Beginn der Impfkampagne einen Mangel. Ein Impfangebot an alle könne man dann im Sommer machen.

Schwesig sagte, dass der Lockdown fortgesetzt werden müsse, wenn die Fallzahlen weiter so hoch bleiben. Sollte sich die Virus-Mutation aus Großbritannien in Deutschland ausbreiten, müsse sogar über Verschärfungen nachgedacht werden. Dies wird auch in der Bundesregierung so gesehen. In Bund-Länder-Kreisen wird deshalb diskutiert, ob es noch vor dem verabredeten neuen Spitzengespräch am 25. Januar neue Entscheidungen geben sollte. Die beschlossenen Beschränkungen wie die Schließung von Gastronomie und Einzelhandel gelten bis Ende Januar.