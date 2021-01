Neuer Höchstwert bei Corona-Toten - Debatte über neue Einschränkungen

- von Andreas Rinke und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Ein neuer Höchstwert bei Corona-Toten schiebt die Debatte über neue Beschränkungen in Deutschland an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag, dass innerhalb von 24 Stunden 1244 Menschen gestorben seien, die positiv auf das Virus getestet worden waren. RKI-Chef Lothar Wieler forderte die Bevölkerung auf, Kontakte weiter einzuschränken. Es seien "Nachschärfungen" bei den Lockdown-Maßnahmen nötig. Auch Politiker reagierten besorgt. Sollte sich die Virus-Mutation aus Großbritannien in Deutschland ausbreiten, müsse über Verschärfungen nachgedacht werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann plädierte dafür, die für den 25. Januar geplante Bund-Länder-Chefrunde vorzuziehen. Bisher gelten die Lockdown-Maßnahmen bis Ende Januar.

Auch die Zahl der registrierten täglichen Neuinfektionen lag mit 25.164 wieder sehr hoch. Aktuell sind nach RKI-Angaben mehr als 300.000 Menschen an Covid-19 erkrankt, insgesamt wurden fast zwei Millionen Menschen mit dem Erreger infiziert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 151,2 an - ein Rückgang gegenüber Mittwoch. Die Kenngröße übertrifft damit die Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt, aber immer noch deutlich. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. In zehn Bundesländern seien mittlerweile mehr als 85 Prozent der Intensivbetten belegt, sagte RKI-Präsident Wieler. Die Zahl der neuen Corona-Toten pro Kopf der Bevölkerung liegt in Deutschland mittlerweile über dem Wert in den USA.

Schwesig forderte mehr Tempo beim Impfen. Es nutze nichts, wenn die Versorgung sich erst im zweiten Quartal bessere, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Allein in der Landeshauptstadt Schwerin brauche man 600 Impfdosen pro Tag, habe aber nur 600 pro Woche. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte noch am Donnerstag mit den Ministern über die Impfstoff-Produktion reden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings die Hoffnung gedämpft, dass sehr schnell hohe Stückzahlen bereitstehen könnten.

20 FÄLLE VON GENMUTATIONEN FESTGESTELLT

Zwischen Bund und Ländern intensivierte sich die Debatte über neue Maßnahmen, zumal der RKI-Chef auf die Gefahr der Verbreitung von hochansteckenden Virus-Mutationen hinwies. Bisher habe man 16 Fälle von Infizierten mit der in Großbritannien festgestellten Virus-Variante festgestellt und vier mit der in Südafrika gefundenen Mutation. Diese Fälle seien bei Einreisenden festgestellt worden. Wieler räumte ein, dass man derzeit keinen vollen Überblick habe, weil nur sporadisch etwa durch eine Gensequenzierung oder bestimmte PCR-Corona-Tests nach Mutationen gesucht werde. Die Bundesregierung will Anfang kommender Woche eine Verordnung erlassen, die Labore dazu verpflichtet, Virus-Varianten an das RKI zu melden.

Wieler sagte, dass über die Weihnachtsfeiertage "zu wenig" getestet worden sei. Er rechne damit, dass man bis zum Wochenende eine Übersicht habe, wie sich die vermehrten Kontakte über Weihnachten und Silvester auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hätten. Klar sei aber schon jetzt, dass die Maßnahmen nicht so eingehalten würden wie während der ersten Corona-Welle. Zugleich äußerte er sich optimistisch über die langfristige Perspektive: "Am Ende dieses Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert haben", sagte Wieler.

Wie kompliziert die Debatte über Corona-Maßnahmen verläuft, zeigt Baden-Württemberg: Ministerpräsident Kretschmann sagte in Stuttgart, dass er noch am Donnerstag bei der Kanzlerin dafür werbe, die Bund-Länder-Runde vorzuziehen. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir den Lockdown verlängern müssen", sagte er. Man müsse klären, wo neue Beschränkungen nötig seien - aber auch wo Beschränkungen aufgehoben werden könnten. So werde er dafür eintreten, dass Grundschulen und Kindertagesstätten Anfang Februar wieder öffnen können, sofern die Infektionszahlen nicht weiter zulegten.