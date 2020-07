Neuer Name: Aus First State Investments wird First Sentier Investors

Hintergrund: Seit der Übernahme im August 2019 durch die Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB) ist First State Investments als eigenständiges Unternehmen tätig und verwaltet mehr als 145 Milliarden US-Dollar für internationale Investoren in Asien, Australien, Europa und Nordamerika. Zuvor gehörte der australische Asset Manager zur Commonwealth Bank of Australia.

Die Teams von Stewart Investors, FSSA Investment Managers und Realindex sollen weiterhin unter ihren derzeitigen Markennamen unter dem Dach von First State Investments operieren.

First Sentier Investors’ Chief Executive Officer, Mark Steinberg sagt: “Wir haben einen Namen gesucht, der es uns ermöglicht, den Bezug zu unseren Wurzeln zu wahren und gleichzeitig eine Zukunftsvision ausdrückt. ‚First‘ erlaubt es uns eine Referenz zu unserer starken und erfolgreichen Tradition herzustellen, während das französische Wort ‚Sentier‘ für Pfad, unsere Verpflichtung zu verantwortungsbewusstem langfristigem Investieren zum Wohle unserer Kunden und der Gemeinschaften, in die wir investieren, widerspiegelt.“

powered by