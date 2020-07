Neuer Promi-Fonds

Zusammen mit der Essener Vermögensverwaltung Eichkatz Asset Managers hat Dietrich Grönemeyer, Bruder des Musikers Herbert Grönemeyer, einen neuen nachhaltigen Gesundheitsfonds aufgelegt. Gemäß der Philosophie des Radiologen soll der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig (ISIN: DE000A2PPHK4) in ein breites Spektrum wachstumsstarker Gesundheitstitel investieren. Dazu zählen die Bereiche Rehabilitation, altersgerechtes Wohnen, digitales Gesundheitswesen, Sport und Fitness sowie Arzneien auf Pflanzenbasis. Fondsmanager Christian Exner wählt aus diesen Sektoren ein konzentriertes Portfolio von rund 35 Unternehmen aus Industrieländern aus.

Neben betriebswirtschaftlichen Anforderungen müssen sie auch bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Firmen ohne Umsätze und Erträge, etwa aus der Biotechbranche, sind ausgeschlossen. Dietrich Grönemeyer bringt sein medizinisches Know-how in den Auswahlprozess ein. Grönemeyer ist in Fachkreisen umstritten. Erfolgreich sei der Autor zahlreicher Bücher zu ganzheitlicher Medizin vor allem beim Marketing in ­eigener Sache, heißt es unter Ärzten. Der Nutzen der von ihm propagierten Mikrotherapie gilt als unzureichend belegt.

powered by