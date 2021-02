Neuer Siemens-Chef will Konzern auf Digitalisierung ausrichten

München (Reuters) - Der neue Siemens-Chef Roland Busch will den Münchner Technologiekonzern noch stärker auf Digitalisierung trimmen.

"Jetzt ist unser Ziel, aus Siemens ein nachhaltig wachsendes, fokussiertes Technologieunternehmen zu machen", sagte er auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch laut Redetext. Dazu gehörten nicht nur hohe Wachstumsraten, starke Renditen und ein hoher Mittelzufluss (Cash-flow), sondern auch ein hoher Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Übernahmen - vor allem von Softwarefirmen - für mehr zehn Milliarden Euro und Investitionen in Forschung und Entwicklung müssten sich nun auszahlen. Digitalisierung sei für ihn nicht Bedrohung, sondern "eine Antwort auf die großen Fragen unserer Zeit: auf Klimawandel, Globalisierung, Urbanisierung und demografischen Wandel", sagte Busch.

Der 56-Jährige übernimmt nach der Hauptversammlung den Vorstandsvorsitz von Joe Kaeser. Das Denken von Siemens müsse auf Wachstum ausgerichtet sein, sagte Busch. "Erfolg braucht Offenheit für Neues. Mut zum Risiko. Die Fähigkeit, sich von Rückschlägen - und die gibt es immer - nicht beirren zu lassen."