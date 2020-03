Neuer Termin für Olympische Spiele - 13. Juli bis 8. August 2021 in Tokio

Tokio (Reuters) - Die wegen der Corona-Krise verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden.

Das sagte der Leiter des Komitees für die Organisation der Wettkämpfe in Japan. Die Sommerspiele waren eigentlich für 24. Juli bis 9. August in diesem Jahr geplant. Doch angesichts der rasanten weltweiten Ausbreitung des Coronavirus und nach immer lauter werdenden Rufen nach einer Verschiebung beschlossen das IOC und der Ausrichter in der vergangenen Woche, die Spiele erstmals in ihrer 124-jährigen Geschichte zu verlegen.

Die Verlegung stellt für Japan einen herben Rückschlag dar, das 13 Milliarden Euro in das sportliche Großereignis investiert hat.