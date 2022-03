Neuer Verbandspräsident Reuß präsentiert Sparkassen-Bilanz Hessen/Thüringen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch das zweite Corona-Jahr hat die Sparkassen in Hessen und Thüringen gefordert. Anfang September hatte der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen für das Gesamtjahr 2021 einen erneuten Gewinnrückgang vorhergesagt. An diesem Dienstag (10.30 Uhr) stellt der seit Anfang 2022 amtierende geschäftsführende Verbandspräsident Stefan Reuß die Bilanz für die insgesamt 49 Sparkassen in Hessen und Thüringen vor.

Der Prognose aus dem September zufolge sollte das Betriebsergebnis vor Bewertung zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf rund 854 Millionen Euro sinken. Das Betriebsergebnis nach Bewertung werde parallel ebenfalls zurückgehen, hieß es damals. Schon im Jahr 2020 hatten die öffentlich-rechtlichen Institute unter anderem wegen höherer Vorsorge für mögliche Risiken infolge der Pandemie weniger verdient.

Der SPD-Politiker Reuß, zuvor Landrat des Werra-Meißner-Kreises, hat an der Spitze des Verbandes seinen Parteifreund Gerhard Grandke abgelöst, der sich in den Ruhestand verabschiedete./ben/DP/he