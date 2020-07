Neuer Vorstand bei der Sparkasse Mittelthüringen

Der Verwaltungsrat des Kreditinstituts hat den 47-jährigen gebürtigen Aachener, der seit Februar 2019 bei der Sparkasse Mittelthüringen tätig ist, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied mit Sitz und Stimme bestellt.

Heise übernimmt als Dezernent das Privatkunden- und Immobiliengeschäft

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler übernimmt damit als Dezernent das Privatkunden- und Immobiliengeschäft.

Er war zuvor bei der Sparda Bank Münster

Nach seiner Ausbildung und Promotion an der Ruhr-Universität Bochum war Jens Michael Heine unter anderem im Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR), der Unternehmensberatungsgesellschaft zeb/rolfes.schierenbeck.associates GmbH sowie zuletzt in führender Position bei der Sparda Bank Münster e.G. tätig.

Über die Sparkasse Mittelthüringen

Die Sparkasse Mittelthüringen ist mit einer Bilanzsumme von rund 4,6 Mrd. Euro die größte Sparkasse in Thüringen und eine der größten in den neuen Bundesländern. Sie entstand am 1. Mai 2003 durch die Fusion der Sparkassen aus Erfurt, Sömmerda und Weimar. Drei Vorstandsmitglieder und rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen 200.000 Privat- und Geschäftskunden in der Region. Für ihre nachhaltige Geschäftspolitik (Umweltmanagement, soziales Engagement, Förderengagement) wurde die Sparkasse bereits mehrfach durch verschiedene NGOs zertifiziert und ausgezeichnet.

Ihre Kunden betreut die Sparkasse Mittelthüringen in 4 RegionalCentern und 26 BeratungsCentern. Darüber hinaus bietet sie kompetente Beratung im ImmobilienCenter, dem UnternehmenskundenCenter, dem FirmenkundenCenter sowie im Private Banking. Die Sparkasse Mittelthüringen ist mit 35 SB-Standorten überall in der Region Mittelthüringen vor Ort. Der mobile Geldautomat fährt rund 60 kleinere Orte an, um die Sparkassen-Kunden auch in ländlichen Regionen mit Bargeld zu versorgen.

Die Sparkasse und ihre Stiftungen sind damit einer der größten nicht-staatlichen Förderer im Freistaat Thüringen.

