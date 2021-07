Neues Gremium soll Bulgariens Corona-Impfaktion vorantreiben

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien setzt zur Beschleunigung seiner stockenden Corona-Impfkampagne nun auf ein neu geschaffenes Gremium. Der neue "gesellschaftliche Rat" aus Experten, Journalisten, Religionsvertretern und Prominenten wie etwa Opernsängerin Aleksandrina Pendatschanska kam am Freitag zum ersten Mal zusammen. Die Impfquote des südosteuropäischen Landes ist bei knapp 14 Prozent der Bevölkerung mit Erstimpfung und rund 11,7 Prozent vollständig Geimpften im EU-Vergleich sehr niedrig.

Das neue Gremium soll die offensichtlich impfskeptischen Bulgaren von der Bedeutung der Impfungen im Kampf gegen das Coronavirus überzeugen. "Dies ist keine Verwaltungsaufgabe, sondern eine nationale Bemühung", sagte Interims-Gesundheitsminister Stojtscho Kazarow bei dem Treffen mit dem Rat. Der Ende 2020 von der früheren Regierung in Sofia eingesetzte Impfstab wurde von der Übergangsregierung vor einer neuen Parlamentswahl am 11. Juli aufgelöst. In dem Balkanland kursieren viele Vorurteile gegen die Corona-Impfungen sowie Desinformationen./el/DP/men