Neues Infektionsschutzgesetz mit Bundes-Notbremse veröffentlicht

BERLIN (dpa-AFX) - Das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse tritt an diesem Freitag in Kraft. Nachdem es am Donnerstag den Bundesrat passiert hat und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet worden ist, wurde es auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht./sk/DP/he