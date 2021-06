Neues LED-Beleuchtungssystem soll Stadionerfahrung im Old Trafford verbessern

Manchester United gibt das Okay für die Installation eines LED-Beleuchtungssystems der Spitzentechnologie im Old Trafford.

Das neue System wird von Musco Lighting speziell auf das Stadion ausgelegt, maßangefertigt und installiert. Die Total Light Control – TLC for LED®-Technologie von Musco bietet eine platzspezifische Optik, die das Licht direkt auf das Spielfeld wirft und Spieler und Zuschauer vor Blendung schützt und die Übertragungsqualität um ein Vielfaches verbessert. Das neue Beleuchtungssystem hebt nicht nur die Lichtleistung und -qualität im Stadion, sondern senkt außerdem den Stromverbrauch um 20 Prozent.

Das LED-System von Musco kann bereits in mehreren Stadien der Englischen Premier League bestaunt werden, wie etwa im Tottenham Stadium, im Emirates Stadium und im Etihad Stadium. Sie erhellt auch andere europäische Stadien, wie das Wembley Stadium, das San Siro und das Stade Louis II.

Die Produktion und Installation im Old Trafford soll direkt im Anschluss an die aktuelle Spielsaison erfolgen und wird voraussichtlich rechtzeitig zur Eröffnung der Premier League-Saison 2021/22 fertiggestellt.

Über Musco Lighting

Musco spezialisiert sich seit 1976 auf die Planung und den Bau von Sport- und Großflächenbeleuchtungen, mit Innovationen in den Bereichen Lichtqualität, Blendungsreduzierung und Lichtsteuerung, und geht damit auf die Bedürfnisse von Anlageneignern, -nutzern, -nachbarn und die des Nachthimmels ein. Die TLC for LED™-Systemtechnologie von Musco liefert ein Maß an Lichtsteuerung und Gleichmäßigkeit, das seinesgleichen sucht, und ist die erste Wahl für die Beleuchtung von Gemeindesportplätzen, College- und Profistadien und -arenen, internationale Rennstrecken und globale Veranstaltungsorte wie die der Olympischen Spiele. Musco unterstützt seine LED-Lösungen mit einer Langzeitgarantie für Ersatzteile und Arbeitslohn und löst für seine Kunden somit Wartungsprobleme und -kosten schon bevor sie auftreten.

Musco Lighting

Eduardo Zamarripa

641 676 2652

media.relations@musco.com