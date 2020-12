Neues Portal ermöglicht global Reisenden Buchung obligatorischer Covid-19-Tests weltweit

Pure Health, der größte Laborbetreiber im GCC, hat eine Plattform für Reisende aus allen Ländern ins Leben gerufen, über die sie vor der Reise Covid-19-Tests buchen und sie von überall auf der Welt durchführen lassen können. Das neue Portal www.preflighttest.com umfasst ein Netzwerk von 1284 akkreditierten Labors weltweit.

Das Portal listet die zugelassenen Labore in jedem Land auf, damit Passagiere Tests problemlos buchen können. Abfliegende Passagiere in und aus einem der ermächtigten Länder können sich für die Untersuchung auf dem Portal registrieren, indem sie Angaben wie Land, Stadt und bevorzugtes Labor auf dem Portal eingeben.

Herr Pramodh BN, Head of Commercial Operationsbei Pure Health, sagte: „Wir freuen uns, gemeinsam mit internationalen Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern an dieser Initiative mitzuwirken, die Reisenden ermöglichen soll, sicher und sorgenfrei an jedes Ziel zu reisen, das einen negativen PCR Covid-19-Status erfordert. Wir haben das Covid-19-Screening in all diesen Ländern für abgehende Passagiere erleichtert. Sie können einen Termin bei den aufgelisteten, akkreditierten Laboren buchen, die von den zuständigen Fluggesellschaften und Gesundheitsbehörden akzeptiert werden.“

„Das Portal ermöglicht Passagieren, sich zu registrieren und den Service in Anspruch zu nehmen. Es ermöglicht auch Laboren, die Ergebnisse für ausgewählte Länder zu aktualisieren und zu melden“, fügte er hinzu.

Pure Health hat das weltweit größte globale Netzwerk von Laborpartnern aufgebaut und verfügt darüber hinaus über die größte Covid-19-Testkapazität im Nahen Osten, Afrika und Südasien mit einer Kapazität von 80.000 RT-PCR-Tests und 110.000 laborgestützten Antikörpertests täglich.

Das Unternehmen ist ein wegweisender Anbieter von Gesundheitslösungen und verfügt über eines der größten Labornetzwerke der Welt mit 118 Laboren und über 1000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen im ganzen Land.

Anfang dieses Jahres hat Pure Health in Zusammenarbeit mit der Federal Authority for Identity and Citizenship (FAIC) der Vereinigten Arabischen Emirate ein Online-Portal ins Leben gerufen, auf dem sich Passagiere mit Reiseziel Vereinigte Arabische Emirate anmelden können, um sich in ihren Heimatländern über ein zugelassenes Netzwerk von Laboreinrichtungen auf COVID-19 testen zu lassen.

