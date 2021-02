Neues Rekordlevel im DAX erreicht

DAX schafft ein neues Allzeithoch

Die Rallye im DAX wurde heute zunächst fortgesetzt. Direkt in der Vorbörse signalisierte unser Händler ein neues Rekordhoch im DAX:

Damit waren die Weichen für die Eröffnung der neuen Handelswoche gestellt. Mit 14.169 Punkten war dieses Allzeithoch auch direkt nach der Eröffnung des XETRA-Handels erreicht.

Der Schwung kam aus Asien und Amerika. Hierbei konnte der Nikkei in Japan ein neues 30-Jahre-Hoch erreichen. Auch die US-Futures starteten stark. Gab es doch am Wochenende Meldungen, wonach die neue US-Finanzministerin Janet Yellen intensiv für Joe Bidens 1,9 Billionen-Dollar-Hilfspaket geworben hatte. Auch zu Arbeitsmarkt äußerte sie sich. War dieser doch in der Vorwoche recht schwach. Janet Yellen hat Rückkehr zur Vollbeschäftigung im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Zwei Punkte, die an der Börse gut ankamen und auch beim DAX für Begeisterung sorgten.

Doch lange hielt diese nicht an. Nach einer Konsolidierung am Morgen gelang noch einmal ein Rücklauf zum alten Rekordhoch bei 14.131 Punkten, bevor die Schwäche den restlichen Handelstag dominierte.

Nur drei Punkte vom Freitagskurs entfernt und damit direkt auf dem Donnerstags-Schlusskurs liegend, beendete der DAX seinen neuen Rekordtag. Dabei war die Bandbreite im Handel weiterhin niedrig und umfasst nur 113 Punkte.

Folgende Eckdaten wurden heute verzeichnet:

Eröffnung 14.156,84 Tageshoch 14.169,49 Tagestief 14.056,55 Vortageskurs 14.056,72 Schlusskurs 14.059,91

Mit diesen Daten ergab sich dieser Intraday-Verlauf:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die kleine Schwächephase scheint bei Infineon beendet zu sein. Heute gehörte die Aktie zu den Tagesgewinnern. Unterstützt wurde dies vom US-Sektor, der vor allem den Nasdaq antrieb. Immerhin feierte der Nasdaq sein 50jähriges Jubiläum.

Auch die Deutsche Bank konnte sich von den letzten Unsicherheiten befreien und heute wieder im Gewinn notieren.

Auf der Verliererseite fand sich vor allem die RWE-Aktie wieder. Auf der Doggerbank, 110 Kilometer von der Nordostküste Englands entfernt, wir d ein weiteres Meereswindprojekt umgesetzt. Federführend ist die Erneuerbaren-Tochter Renewables mit Sofia, welche operative Synergien heben möchten. Schon im Frühjahr 2022 sollen die Pachtverträge mit der Crown Estate und bis zum Ende dieses Jahrzehnts die vollständige Inbetriebnahme der Parks anstehen. Ein langfristiges und teures Projekt, was die Anleger erst einmal skeptisch sahen. Die RWE-Aktien verloren knapp 4 Prozent.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die runde Marke von 14.000 Punkten war der Treiber für weitere Gewinne, welche wir zum Wochenauftakt sahen. Dabei konnte das neue Rekordhoch nur wenige Punkte über dem alten Rekordhoch eingezogen werden.

Per Schlusskurs ist dieses Level jedoch weiterhin eine umkämpfte Zone, wie das Chartbild aufzeigt:

Wie geht der Handel am Dienstag an dieser Marke weiter und bleiben wir weiterhin stabil über der 14.000?

Dies erfahren Sie gerne wieder morgen auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Diesmal mit Daniel Saurenz.

