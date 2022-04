Neugeschäft am Bau schwächelte schon vor Ukraine-Krieg

Berlin (Reuters) - Die Aufträge der deutschen Baubranche sind bereits vor dem Ukraine-Krieg gesunken.

Die Bestellungen fielen im Februar inflationsbereinigt um 2,7 Prozent zum Vormonat und um 4,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Branche leidet ohnehin schon in Folge der Virus-Pandemie unter Lieferengpässen und massiv steigenden Preisen für Baustoffe. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar hat diese Entwicklung noch verschärft. Das Baugewerbe stellt sich auf Kurzarbeit ein und warnt vor dem Stopp von Bauprojekten. "Weniger als ein Viertel unserer Bauunternehmen erwarten 2022 noch höhere Umsätze, gut 40 Prozent hingegen niedrigere Umsätze als 2021", erklärte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. "Uns steht ein schwieriges Jahr bevor."

Während der Auftragseingang real sank, lag er nominal mit einem Volumen von 7,7 Milliarden Euro 8,6 Prozent über dem Niveau von Februar 2021. "Dies ist auf die deutlich gestiegenen Baupreise zurückzuführen", erklärten die Statistiker.

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe kletterte im Februar binnen Jahresfrist nominal um 26,5 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Grund hierfür sind laut dem Statistischen Bundesamt vor allem zwei Sondereffekte: ein schwächerer Umsatz im Februar 2021, bedingt durch das Auslaufen der temporären Mehrwertsteuersenkung zum Jahresende 2020, sowie die stark gestiegenen Baupreise. Klammert man die Inflation am Bau aus, legten die Erlöse nur um elf Prozent zu. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen stieg im Februar binnen Jahresfrist um 2,3 Prozent. Im Dezember hatte die Branche für das Gesamtjahr 2022 ein Beschäftigungsplus von 10.000 auf 915.000 veranschlagt.