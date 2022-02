Neuheit & Retro-Charme bei Nintendo und dem Gaming-Streaming!

Content ist für Nintendo im Gaming-Streaming der Schlüssel zum Erfolg. Beim eigenen Format Switch Online hat der japanische Videospielekonzern erst vor wenigen Monaten einen Gang hochgeschaltet. Ganz einfach, indem man Inhalte aus der Ära des Nintendo 64 veröffentlicht hat, die jede Menge Fans und Retro-Spieler anziehen dürften.

Insgesamt umfasst das Angebot damit bereits so manche Konsole der Vergangenheit. Der NES und der SNES sind mit einer Spieleauswahl vertreten, sowie die besagte 64er-Ära. Aber auch erste Sega-Inhalte sind auf der Switch im Streaming-Format spielbar.

Es bleibt dabei, dass Content kein Problem ist. Eine Veröffentlichung zeigt, dass man mit diesen Inhalten neue Impulse selbst mit alten Inhalten erzielen kann. Einige werden vielleicht einen alten Klassiker das erste Mal spielen.

Nintendo: NES & SNES-Klassiker der Mother-Reihe bei Switch Online

Wir müssen an dieser Stelle ein kleines bisschen nerdig werden, um die These an dieser Stelle zu verstehen. Das Management von Nintendo hat nun jedoch im Rahmen der Direct-Präsentation erklärt, dass zwei Teile der Mother-Reihe ab sofort erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Earthbound sowie Earthbound Beginnings.

Falls dir diese Titel nichts sagen, selbst als semihartgesottenem Nintendo-Fan, so ist das kaum verwunderlich. Die Teile der Earthbound-Reihe sind in Deutschland und Europa nämlich nicht erschienen. Oder anders ausgedrückt: Wer diese Teile nicht bereits früher entweder importiert oder per Zusatzkäufe im eShop erworben hat, der spielt diese Rollenspiel-Klassiker jetzt womöglich das erste Mal.

Das heißt, dass Nintendo insbesondere im europäischen Markt mit seinen alten Klassikern sogar noch neue Akzente setzen kann. Ob das ausreichend ist, damit einige Interessenten auf Switch Online setzen, ist natürlich eine andere Frage. Im Zweifel reicht das für Investoren jedoch, um eines sehr deutlich zu unterstreichen:

Die Content-Macht ist sehr, sehr groß

Nintendo besitzt im Videospielesegment eine großartige Content-Macht. Die Earthbound-Teile sind ein sehr starker Hinweis darauf, dass sogar neue alte Adaptionen möglich sind. Exklusivität und Retrocharme ist Teil dieses Angebots. Zumal der Schritt zeigt, dass das Management der Japaner nicht nur auf die teurere Switch-Online-Mitgliedschaft mit den N64-Formaten setzt. Nein, sondern auch die Basis-Variante konsequent um neue Spiele erweitert.

Weitere Content-Drops dürften Mitglieder im Zweifel halten. Der Fundus, auf den das Management von Nintendo in diesem Bereich zurückgreifen kann, ist und bleibt einfach gigantisch. Mittel- bis langfristig ist für mich der Port der Gaming-Streaming-Inhalte auch auf eine Nachfolgerkonsole ein entscheidendes Merkmal. Trotzdem zeigen diese Randnotizen heute, dass die Inhalte, die die Japaner besitzen, für diesen neuen Markt einzigartig und ein Qualitätskriterium sind.

