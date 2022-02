Neukunden bescheren Telefonica Deutschland Rekordumsatz

Berlin (Reuters) - Telefonica Deutschland hat im vergangenen Jahr Umsatz und Betriebsergebnis auf bisher nie erreichte Werte hochgeschraubt.

Die Erlöse seien dank zahlreicher neuer Vertragskunden um 3,1 Prozent auf knapp 7,77 Milliarden Euro geklettert, teilte das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch mit. Das bereinigte Betriebsergebnis (Oibda) legte um 3,9 Prozent auf 2,41 Milliarden Euro zu. Damit lag Telefonica Deutschland am oberen Ende der zweimal angehobenen Prognose.

"Millionen Menschen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr zu O2 Telefonica gewechselt", sagte Firmenchef Markus Haas mit Blick auf mehr als 1,5 Millionen zusätzliche Vertragskundenanschlüsse im Mobilfunk - so viel wie seit dem Zusammenschluss mit E-Plus 2014 nicht. Insgesamt kommt Telefonica Deutschland auf 46 Millionen Mobilfunkanschlüsse und verbindet nach eigenen Angaben mehr Menschen in der Bundesrepublik als die Konkurrenten Deutsche Telekom und Vodafone.

Für das laufende Jahr stellt Telefonica Deutschland ein Plus - bereinigt um Sondereffekte - im niedrigen einstelligen Prozentbereich bei Umsatz und Oibda in Aussicht. Nachdem das Münchner Unternehmen im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro in den Netzausbau und Dienstleistungen investiert hat, will es 2022 mit mehr als einer Milliarde Euro etwas weniger in die Hand nehmen. Bis Jahresende sollen 50 Prozent der Bevölkerung das schnellere und leistungsstärkere 5G-Netz nutzen können. Ende Dezember waren es rund 30 Prozent.