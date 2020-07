Neuordnung im Vorstand von TRATON - Andreas Renschler übergibt Leitung an Matthias Gründler

Dr. Carsten Intra wechselt in Volkswagen Konzern



Joachim Drees scheidet im besten gegenseitigen Einvernehmen aus



Andreas Tostmann als Vorstandsvorsitzender der MAN SE neu im Vorstand der TRATON SE



München, 7. Juli 2020 - Die TRATON SE ordnet das Vorstandsteam neu. Andreas Renschler wird den Vorstandsvorsitz mit Wirkung zum 15. Juli 2020 an Matthias Gründler übergeben, der bis Mai 2018 als Finanzvorstand bei dem Nutzfahrzeughersteller mit den Marken MAN, Scania und

Volkswagen Caminhões e Ônibus tätig war. Zudem folgt Dr. Andreas Tostmann, derzeit Markenvorstand bei Volkswagen Pkw für Produktion und Logistik, auf Joachim Drees, der ebenfalls zum 15. Juli 2020 aus dem TRATON-Vorstand im besten gegenseitigen Einvernehmen ausscheidet. TRATON-Personalvorstand Prof. Dr. Carsten Intra wird außerdem den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen Nutzfahrzeuge übernehmen. Dies teilte die TRATON SE am Dienstag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in München mit.

„Andreas Renschler hat maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Kurs, den TRATON eingeschlagen hat. Nach dem erfolgreichen Börsengang von TRATON in Frankfurt und Stockholm hat er zusammen mit dem Vorstand die Basis gelegt für die zukunftsweisende Aufstellung des Unternehmens und dafür gesorgt, dass das Unternehmen mit einem starken Netzwerk von strategischen Partnern über Zugang zu allen relevanten Märkten verfügt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der TRATON SE, Hans Dieter Pötsch. Er dankte Renschler ausdrücklich für die seit 2015 geleistete Arbeit und die erzielten Erfolge auf dem Weg der TRATON SE zum Global Champion.

Matthias Gründler wird CEO der TRATON SE

„Mit Matthias Gründler als Nachfolger haben wir einen der erfahrensten Kenner der Branche gewinnen können. Er kennt das Unternehmen zudem aus jahrelanger Erfahrung und hat ebenfalls maßgeblich am Aufbau des Unternehmens mitgearbeitet. Diesen eingeschlagenen Weg wird er nun an vorderster Front mit dem gesamten TRATON-Team fortsetzen“, so Pötsch.

Der im Vorstand bisher von Prof. Dr. Carsten Intra verantwortete Geschäftsbereich Personal und IT wird aufgelöst und von den anderen Vorstandsmitgliedern in ihren Funktionen mitverantwortet.

Christian Schulz fungiert weiterhin als TRATON Vorstand, verantwortlich für Finanzen und Unternehmensentwicklung. Henrik Henriksson setzt seine erfolgreiche Arbeit als Vorstandsmitglied von TRATON und Chief Executive Officer Scania fort, ebenso wie TRATON Vorstand Christian Levin, der Chief Operating Officer und verantwortlich für Forschung und Entwicklung bleibt.

