NEUROCRINE BIOSCIENCES - Biotech-Aktie hat sich wieder gefangen

Das Biotech-Unternehmen Neurocrine hat gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020 veröffentlicht. Der Quartalsbericht fiel gemischt aus. Während das Management beim Gewinn je Aktie mit 0,91 USD die Markterwartung von 0,54 USD je Aktie deutlich geschlagen. Die Erlöse blieben mit 247,90 Mio. USD allerdings unter der Schätzung von 260,49 USD zurück. Auf Jahressicht wurde die 1-Mrd.-USD-Schwelle beim Umsatz mit 994,1 Mio. USD knapp verpasst.

Einen Ausblick auf das Jahr 2021 blieben die Verantwortlichen schuldig. Analysten gehen aktuell von einem deutlichen Gewinnzuwachs aus. Die KGVs liege bei 33 und 25, was angesichts der Dynamik in Ordnung geht. 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von über 9 USD, womit das KGV auf 12 absinken würde.

Aus charttechnischer Sicht gestaltete sich das Jahr 2020 äußert zäh. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Der Jahresstart 2021 gestaltet sich dagegen ordentlich. Bleibt es bei der aktuellen Wochenkerze oder werden die Gewinne noch etwas ausgebaut, könnte die jüngste Konsolidierung im Wochenchart ein Ende finden. Als Trigger dient die Marke von 119,65 USD. Darüber wäre eine Pullbacklinie um 140 USD erreichbar.

Absicherungen könnten im Bereich von 105,00 USD in den Markt gelegt werden. Sehr gut hat sich dieser Biotech-Titel in den vergangenen Jahren auch am EMA200 im Wochenchart orientiert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,06 1,22 1,49 Ergebnis je Aktie in USD 1,17 3,45 4,51 Gewinnwachstum 194,87 % 30,72 % KGV 98 33 25 KUV 10,1 8,8 7,2 PEG 0,2 0,8 *e = erwartet

